Flor de la V reveló fuertes internas en El Trece por el bajo rating: “Hay una pelea profunda”

La actriz dio su opinión a la salida del teatro y y habló de las internas en El Trece por los problemas de rating

Florencia de la V hizo referencia a los conflictos que que hay en El Trece por los bajos números de rating que tienen varios de sus programas. En su descargo, la actriz hizo hincapié en lo injusta que es la industria televisiva y defendió a Marcelo Tinelli por su entusiasmo tras 30 años de una exitosa carrera.

“Siento que mucha gente está haciendo como leña del árbol caído. Pero me parece que acá hay una pelea mucho más profunda que tiene que ver con el grupo. Con el grupo y él", lanzó la ex conductora de La Pelu, ante un cronista de Intrusos en su salida del teatro, en alusión al supuesto abandono que habría sufrido Tinelli por parte del canal para hacer frente a su situación.

De la V se refirió a quienes exigen un cambio de formato en el ciclo y tildó de desagradecidos a los directivos del canal por la cantidad de años exitosos que tuvieron. “También me parece que no está bueno que una persona que le ha dado tanta leche a ese canal sea como destratado, por llamarlo de alguna manera, en este momento. No me parece, porque ahora todo el mundo dice: ‘Bueno, debería haber cambiado el formato’. Pero durante casi veinte años les ha dado tanto y nadie se ha quejado, entonces no está bueno que pase eso”.

Otras opiniones sobre el tema

Por su parte, Flavio Mendoza, productor y coprotagonista de Florencia en la obra Tres Empanadas, lanzó: “Siempre se va a haber, viste, a mí no me gusta pegarle a alguien cuando le va mal. Nada, para mí es una mega estrella de este país y se merece respeto. Esa cosa de que siempre le estén pegando no va. Ellos armaron un formato y pensaron que iba funcionar y, nada, la verdad que no me gusta ese destrato”.

“Yo pienso que son cosas que uno no tiene por qué meterse. Me parece que más allá de un rating, no sé cómo se miden, no me importa. Me parece que el laburo nuestro no va a cambiar en base al rating, el laburo tiene que ser con compromiso y con respeto, sea como sea. Estamos agradecidos por la oportunidad que nos dan. Más con la escasez que hay hoy, sobre todo en el ámbito de la música”, opinó Karina La Princesita, a quien puso alcanzar el movilero de Intrusos, y remató: “Obviamente que, si se puede apoyar, uno apoya también".