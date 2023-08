Flor de la V reveló el extraño ritual que practica todas las noches: "Al lado de la cama"

Flor de la V confesó el inusual ritual que hace todas las noches antes de acostarse y dejó sin palabras a Fer Dente.

Florencia de la V es la actriz, exvedette y conductora de televisión que desde 2022 está al frente de Intrusos (América TV), el reconocido programa de espectáculos originalmente conducido por Jorge Rial. Recientemente, la mediática estuvo como invitada en el programa que Fer Dente conduce en América, Noche al Dente, y fiel a su humor y a su sinceridad, sorprendió al conductor del programa y a todos los televidentes al contar cuál es el llamativo ritual que practica todas las noches antes de irse a dormir.

Al igual que el resto de los invitados de cada emisión, De la V fue sometida a un juego de preguntas personales que Dente le hizo al aire. Cuando le tocó responder si tenía alguna obsesión o compulsión, la líder de Intrusos se sinceró y respondió que sí. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba es que su confesión tenía que ver con un extraño ritual.

"¿Tenés algún TOC?", quiso saber el conductor del ciclo. "Tengo muchos", admitió Flor. Y ante la mirada curiosa de Dente, explicó que tiene que ver con su obsesión por los hábitos de limpieza: “Tengo el lustra muebles al lado de la cama porque me gusta irme a dormir y que esté todo limpio. Entonces, antes de dormir, limpio”.

Flor de la V reveló el calvario que vivió en su infancia

En otra parte de programa, la conductora abrió su corazón y habló sobre el duro momento que vivió en su niñez, cuando aún no había descubierto su identidad. “Para mí. el vestido tiene algo tan simbólico, que es un objeto de deseo. Un día estaba jugando con un tapado de piel y me descubrieron, en realidad siempre me descubrieron”, comenzó. Acto seguido, contó en profundidad esta anécdota que la marcó de por vida, de cuando tenía 14 años y trabajaba en una tintorería.

“Resulta que un sábado llegó un vestido de novia. ¡No saben lo precioso que era! Y yo dije ‘un día ese vestido va a ser mío’. Entonces, cuando me quedé sola en la tintorería, me lo fui a probar al baño, era diminuto. Me lo puse como pude, ¿y podés creer que justo uno de mis compañeros tocó a la puerta y me encontró a mi vestida de novia? Fue hermoso”, recordó, entre risas.