Flor de la V fue escrachada por uno de sus hijos: "Quiero declarar"

Flor de la V se despidió de Los Ángeles de la Mañana con una entrevista en vivo desde su hogar y sufrió el escrache de Paul, uno de sus hijos.

Florencia de la V le dio una entrevista a Los Ángeles de la Mañana en el marco de la despedida del programa de El Trece y debió sufrir el escrache de Paul, uno de sus hijos. "Yo le edito la mayoría de los videos", explicó el pequeño de 10 años mientras señalaba a su madre, acusándola de no acceder a un pedido suyo y de aprovecharse de sus conocimientos en materia de edición audiovisual.

Este 31 de diciembre será la última emisión de Los Ángeles de la Mañana y el programa de Ángel de Brito decidió despedirse de todas las personas que fueron parte del ciclo en algún momento de sus cinco temporadas al aire. Algunas celebridades saludaron al conductor con videos grabados, pero Flor de la V le brindó una entrevista desde su hogar al programa. Mientras la actriz hablaba sobre su presente, sus hijos Isabella y Paul interrumpieron el móvil para revelar sus intereses y también hacer una denuncia pública.

"Esta pandemia trajo como algo nuevo que ahora Paul quiere ser youtuber. Imaginate", contó Flor de la V sobre el deseo de uno de sus hijos, después de que De Brito remarcara la cantidad de cosas que los niños no pudieron hacer por culpa del COVID. "Encima mirá lo que me hizo para que yo diga", agregó divertida la actriz, mientras mostraba una hoja escrita en cursiva por su hijo de 10 años. En ese momento, el conductor quiso saber si el niño le había preparado a su madre "un discurso o un chivo".

"Fue muy buen alumno, se sacó buenas notas en matemática, le fue excelente en lengua, idioma, todas características que lo elevan", leyó Flor de la V entre risas, mientras Paul se asomaba para aparecer en el móvil. "Es chiquito para ser Youtuber todavía", insistió la actriz, cariñosa. A su vez, también se sumó Isabella, aunque un poco más tímida. Ya sobre el final de la nota, Flor le pidió a su hija que acercara un cuadro que estaba pintando, pero Paul reclamó su espacio con seriedad: "Hay algo que quiero declarar".

"Algo que quiero decir es que yo le edito la mayoría de los videos", disparó sin anestesia el joven Paul, señalando a su madre. Lejos de achicarse con sus reclamos, el pequeño siguió: "Voy a la escuela, juego a la PlayStation y hago un millón y medio de mapas, hago muchas cosas". Ante la fuerza de las exigencias de uno de sus mellizos, Flor de la V se mostró dispuesta a negociar.

La apuesta de América para reemplazar a Los Mammones

Florencia de la V se hará cargo de las noches de la señal y probará suerte en la conducción (algo que ya hizo con el ciclo humorístico La pelu, en Telefe). En un móvil de Los ángeles de la mañana (El Trece) la modelo anunció la primicia y señaló: "Va a ser un programa tipo late night show, con banda en vivo, con entrevistas, con juegos".

"Un programa entretenido para los fines de semana, con monólogos y con todo lo que tiene esta Florencia que me colocó en este lugar", agregó, revelando que la fecha de estreno del mismo será el próximo 8 de enero. Por otro lado, Florencia anunció que no estará sola y que tendrá otras figuras a su lado. "Voy a tener dos compañeros, la Señorita Bimbo, que es una standupera que me encanta, costó convencerla porque no le gusta tanto la televisión".