Floppy Tesouro dijo lo que nadie esperaba de Icardi: "Él lo sabe"

Floppy Tesouro rompió el silencio luego de que se conociera una extraña actitud que tuvo Mauro Icardi con ella.

Floppy Tesouro se mostró muy sorprendida ante una actitud que tuvo Mauro Icardi en las últimas horas luego de que empezara a especularse con un romance entre ellos. "Él lo sabe y tendrá sus razones", consideró la modelo cuando fue abordada por un cronista que le consultó sobre el supuesto enojo que tendría el futbolista con ella.

Mauro Icardi y Wanda Nara se separaron en octubre (según afirma la empresaria) y la pareja no para de estar desde entonces en los principales portales y programas de espectáculos. Mientras a ella se la vincula con L-Gante, el futbolista intentó por todos los medios reconquistarla, aunque no lo logró. Por lo que hace unos días llegó a la Argentina y decidió mostrarse en la noche porteña con un grupo de amigos y muy cerca de Floppy Tesouro, lo que inmediatamente generó rumores sobre un posible romance entre ellos.

Pero en las últimas horas, algunos usuarios notaron que Icardi dejó de seguir a la modelo en Instagram y se especuló con que al futbolista le enojó la repercusión que tomó todo. Sobre eso le consultó el cronista de A la tarde a Tesouro, que se mostró algo escéptica respecto a las versiones que aseguran que a Icardi no le gustó lo que sucedió. "Las declaraciones que di son super respetuosas. Yo no creo que se haya enojado, es una apreciación tuya", analizó la modelo.

Ante las preguntas del cronista sobre el supuesto enojo de Icardi, Tesouro agregó que esas cuestiones deberían preguntárselas a él, ya que ella no tenía idea de por qué la había dejado de seguir en redes sociales. "Quizás por todo el revuelo que se armó, a raíz de la foto", pensó Floppy en voz alta durante la breve charla. Entonces el periodista quiso saber si esta actitud del futbolista le molestaba.

"La verdad que las actitudes cada uno las maneja como puede, con lo que puede y en una situación como la que esta él me imagino que debe ser una revolución. También trato de entender eso, no me afecta", sumó la modelo. A la vez, Tesouro aseguró que no habló con Wanda Nara, pero que tampoco tendría inconvenientes en hacerlo: "Si ella tiene algo para preguntarme o decirme, obviamente sabe que la mejor. Yo no tengo problema, nada para esconder".

La furia del hermano de Mauro Icardi con Wanda Nara

"Así empezó Guido Icardi. Una relación poco amorosa con su excuñada, Wanda Nara. Porque Guido fue al hueso, volvió a atacar a Wanda y a darle donde más le duele", relató el periodista Guido Zaffora sobre las delcaraciones de Guido Icardi contra Nara en las redes.

"Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía... A ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también. Ah, no, que me saca un euro", había posteado el hermano de Mauro Icardi en sus historias de Instagram.