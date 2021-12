Flavio Mendoza reveló que está en pareja hace un año: "Nos conocimos por redes sociales"

Flavio Mendoza confesó que tiene una nueva pareja desde hace un año y explicó por qué lo mantuvo en secreto.

Flavio Mendoza le contó a Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand que está en pareja con un joven de Entre Ríos, llamado Waldo Gómez, desde hace casi un año, pero que nunca lo había contado públicamente por una razón en especial. Además, dijo que haberse enamorado de él le dio las fuerzas para considerar ser papá por segunda vez.

Para proteger su vida íntima, Flavio evitó hablar del tema en los medios y prefirió guardárselo para sí mismo por un motivo vinculado al trabajo de su novio. Actualmente, ya lleva casi un año en pareja con el joven, un militar que ni siquiera sabía quién era Flavio Mendoza cuando lo conoció. Esto último fue lo que le atrajo de él: el hecho de que no sepa ni le importara su fama ni lo que hace en su trabajo.

“¿Tendrías otro hijo? ¿Estás en pareja?”, le preguntó Juanita. “Estoy en pareja hace mucho, pero nadie lo sabía. Hace casi un año”, reveló el bailarín. “¡Qué hermético!”, exclamó ella. “Nos conocimos por redes sociales. Me hablaba por TikTok, preguntándome si el pelo del nene era de verdad”, recordó.

“Empezamos a hablar y yo cuando vi la foto dije: ‘Palo y a la bolsa’. Para mí era eso. Muy guapo, nada que ver con el ambiente. Y cuando nos encontramos, por las dudas le dije de ir a un teatro, cosa de que no sea un asesino y me mate”, bromeó. “Entonces, cuando lo conocí lo vi tan que no sabía quién era yo que dije: ‘Es de otro planeta’”, continuó.

A la pregunta de si volvería a tener otro hijo, Mendoza señaló: “Él me hace dar ganas, me da esa fuerza. Al principio me daba miedo porque con todo lo de la pandemia, pensaba: ‘Si hay zombies puedo proteger a uno, pero a dos va a ser más difícil’. Me daba como ese miedo, pero ahora, también me da esa fuerza como de decir: ‘Puedo traer otro hijo que haga bien para este mundo’. Le busqué el lado positivo”.

¿Por qué Flavio Mendoza evitó hablar sobre su nuevo novio?

Cuando Juana le preguntó si le estaba mintiendo, ya que es imposible que con lo famoso que es no haya escuchado su nombre en la tele, él se lo juró: “Te juro por Dios y por mi madre que no sabía quién era yo. No sabía porque en ese momento él estaba en una fuerza en donde estudiaba, trabajaba y vivía. Él es del campo. Y me encanta porque no me da ni pelota, realmente lo mío lo toma como que es mi trabajo”, explicó.

Para evitar escándalos y comentarios del público sobre el hecho de salir con alguien del ejército, Flavio decidió no contarlo. “Estaba en el ejército. Lo que pasa es que cuando yo lo dije se armó un batahola. Hay muchos prejuicios. Yo siempre digo lo mismo: tenés que ser feliz. No nos enseñaron a ser felices. Qué feo que no te apoyen cuando realmente tenés un sentimiento que es sano, que es lindo. Así que nada, era más que nada por eso. Pero ahora ya está”, cerró.