Fiorella Vitelli detalló el acoso que sufrió por Laje: "Los gritos eran moneda corriente"

Fiorella Vitelli dio detalles sobre la violencia que Antonio Laje ejerció sobre ella en Buenos días América.

Fiorella Vitelli sumó su testimonio sobre el acoso y violencia laboral que sufrió por parte de Antonio Laje, conductor de Buenos días América (América TV), tras la denuncia de una de sus compañeras. La primera en hablar fue María Belén Ludeña y a ella le siguieron Eugenia Morea, Maia Pilstiner y ahora ella.

Vitelli trabajó en el programa durante dos años, desde 2018 hasta 2020. Ahora, conversó en el programa de radio La inmensa minoría, de Radio con vos, sobre su experiencia con Laje, quien hasta el día de hoy, niega todas las acusaciones.

Fiorella explicó que decidió no involucrarse tanto en el asunto para proteger su salud mental, pero que le llega información por sus colegas. “Por una cuestión emocional, yo decidí abstraerme un poquito. Me van informado desde Periodistas Argentinas, pero siento que después de la de Belén pude ponerle un poco de nombre a la situación y contar mi experiencia”, comenzó, y aclaró que no solo sufrió violencia por parte de Laje sino por todo su entorno.

“No era solo Antonio Laje, sino la producción. Las personas de recursos humanos... Hay nuevas generaciones que ya no vamos a tolerar las cosas de la televisión antigua. Uno adelante de cámara está a flor de piel, entonces, si un segundo antes de salir al aire te dicen 'estás horrible', probablemente te impacte el rendimiento”, prosiguió la periodista.

“No quiero hablar mucho del tema, ¿pero que había gritos? Por supuesto. Los gritos eran moneda corriente. Y el acoso también estaba. Todo eso estaba totalmente naturalizado, entonces uno se lo bancaba y no decía nada. Pero hay que estar todos los días en un lugar donde permanentemente te dicen que no servís para nada. Si te lo dicen sistemáticamente durante un año y medio, hay una parte de tu cerebro que lo termina creyendo, y eso no es exigencia, es un atentado emocional”, agregó.

“Y si después te hacen un ajuste o una llamada de atención por tu rendimiento que está afectado por tu estado emocional… Hay cosas en las que hay que hacer un replanteo”, reflexionó. Sobre la cantidad de testimonios que se sumaron, expresó que jamás se imaginó que iba a pasar algo así. “Pensé que el lunes iba a pasar otra cosa. No pensé que se iba a prender la pantalla y todo iba a ser como si nada. No hubo nada, ni un comunicado. Con respecto a lo de Liliana Parodi, se dijo que renunció, pero ni siquiera es así, están negociando su salida”, cerró.

El fuerte mensaje que le llegó a Ángel de Brito sobre Antonio Laje

Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), se involucró en la polémica y compartió en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de un mensaje que le llegó de una mujer, cuya identidad decidió proteger.

“Vi la denuncia. Juro que me contuve para no twittear que a mí también me acosó y me enfermó la cabeza. Este hijo de mil p… sigue cagando vidas. Si estuvieras el lunes en LAM, lo denunciaba. Hijo de p…”. “Y así tengo varios”, detalló de Brito.