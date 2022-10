Filtraron videos picantes de Tomás Holder y su madre: "Qué turbio"

El participante de Gran Hermano fue tendencia en las redes por los inesperados clips que se viralizaron en los que se lo ve junto a su madre. Tomás Holder y su mamá se pusieron en la piel de una pareja de TikTok.

Los seguidores de Gran Hermano quedaron estupefactos cuando se viralizaron una serie de video de Tomás Holder y su madre en polémicas escenas. El primer eliminado del reality de Telefe se mostró junto a su progenitora en desafíos de TikTok donde pusieron a prueba sus dotes actorales en escenas románticas que alertaron a los usuarios de redes.

La periodista Juariu compartió un comprometedor video donde se ve a Holder interpretar una escena romántica con su madre y en el epígrafe escribió un chiste alusivo a la psicología. "A Freud le gusta esto", enunció la exparticipante de MasterChef y actual periodista especializada en Gran Hermano.

En el clip compartido por la panelista de Cortá por Lozano se puede ver a madre e hijo encarnar a una pareja en medio de una discusión, con empujones y abrazos de por medio. Otro usuario de Twitter citó la publicación de Juariu y compartió otro video aún más perturbador, en el que Holder interpreta a un personaje que intenta coquetear con el de su madre y se muestran con sus bocas muy cerca.

La reacción de los twitteros ante la viralización de los videos de Tomás Holder y su madre

Los usuarios de Twitter no pudieron creer lo que veían y lanzaron una catarata de memes alusiva a su desconcierto pro los videos jugados de Tomás Holder y su madre.

El problema de salud de la mamá de Tomás Holder

"Tuve un ACV en la pandemia, un problema de corazón y él me ayudó, es un gran hijo", comentó la madre de Holder en diálogo con Carmen Barbieri en su ciclo de televisión, Mañanísima. Y agregó: "A mí como mamá me partió el corazón que diga que con el personaje se sentía fuerte y como Tomi no podía aguantar estar en la casa".