Filtraron los calientes chats de Guido Süller y su amante: "Fotos"

Apareció un supuesto amante de Guido Süller y filtró chats calientes que exponen al mediático, que días atrás presentó a su nuevo novio.

Guido Süller está en un nuevo aprieto amoroso. Semanas atrás, presentó a Federico, su actual novio, y cuando parecía que su presente amoroso comenzaba a florecer apareció un supuesto amante que filtró chats calientes. "Me invitaba a ir a su casa", profundizó el joven, decepcionado por la relación paralela.

Intrusos (América TV) fue el programa al que acudió Süller, días atrás, para anunciar el comienzo de su noviazgo con Federico, a quien conoció por Instagram. "Como hay tanta diferencia de edad, yo lo oculté. Siempre me negué a esta relación", afirmó el hermano de Silvia Süller en dicha entrevista.

"Fue muy loco porque a los tres meses de conocerlo, me casé (con Tomasito). Entonces fue una relación clandestina, en realidad. Yo sé que le hice daño. Él me dijo que, mientras yo me casaba, lloraba con su mamá", agregó, profundizando en las raíces de su vínculo. Pero la reciente aparición de Mauro, quien afirmó ser su amante, complicaría el terreno del otrora amor de Ricardo Fort.

El relato de Mauro, el supuesto amante de Guido Süller: "Prometía verme"

Mauro, el supuesto amante en discordia, mandó un video al programa de Flor de la V para contar su historia con Süller, muy decepcionado tras enterarse por la televisión del vínculo que anunció el famoso. "Me sorprendió ver que estaba de novio. Les voy a contar mi experiencia: hablo desde octubre del año pasado con Guido por Instagram, fue él quien me habló", señaló.

"Me decepcionó, porque creo que una persona que está en pareja no va a tener chats como los que tiene él conmigo, subidos de tono. Más allá de eso, me invitaba para ir a su casa y prometía verme", sumó Mauro, que además adjunto capturas de los chats que mantuvo con Süller por la mencionada red social.

Seguido al tape, en el magazine indicaron que los chats correspondían al pasado 4 de octubre, cuando Mauro y Guido tuvieron una charla candente. "Él (Mauro) le dice: '¿puedo ir a dormir con vos?'. Guido le dice: 'seee. Fotos'. Y le manda fotos", leyó el panelista de Intrusos, sin ahondar en los detalles y fotos sexuales que circularon en la conversación. Por el momento, el mediático no habló al respecto ni dio su versión de los hechos.