Filtran video de la pelea entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld: "Me calenté"

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld se cruzaron en los estudios de América TV y protagonizaron una fuerte discusión en durante el detrás de cámara de LAM, programa conducido por Ángel de Brito.

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld protagonizaron un fuerte cruce en la TV argentina. En las últimas horas, se filtró un video de las panelistas de LAM en las que se las puede ver discutiendo y peleando en uno de los cortes del programa que conduce Ángel de Brito por América TV. Pero, ¿qué pasó y cuáles son los motivos del conflicto?

La interna que viven "Las angelitas" dio la vuelta en toda la farándula nacional. Luego de que se lanzaran dardos no sólo en el programa sino también en las redes sociales, en uno de las emisiones se cruzaron detrás de cámara. Las imágenes se viralizaron y como consecuencia debieron aclarar qué fue lo que sucedió en aquella picante situación.

Por un lado, Yanina señaló: "Ella salía del baño, yo entraba y quería hablar conmigo. Le contesté de muy mala manera y seguí de largo". De Brito intervino y le preguntó: "¿Estabas enojada? ¿Por qué?". La panelista y esposa de Diego Latorre se vio obligada a explicar las razones de su enojo: "Me calenté porque dijo: 'En Twitter me están diciendo que Yanina no deja hablar'". Y agregó: "Me pareció una falta de respecto que hiciera callar cuando estoy laburando bien".

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld protagonizaron una fuerte pelea en LAM.

Consciente de que la situación estaba muy tensa entre ambas, Ana Rosenfeld le propuso a su colega entablar una conversación en un lugar privado. De hecho, Yanina reveló: "Ella me dijo de tomar un café y no nos dijimos nada más". Por su parte, la abogada indicó: "Para mí había una olla presión, que estaba a punto de estallar". Con el objetivo de cerrar el tema, señaló: "Para mi el tema está terminado". De todas formas, le advirtió a todo el programa: "Puedo compartir un trabajo con ella, pero no está todo bien".

Así discutieron Yanina Latorre y Ana Rosenfeld en los estudios de América TV

Lussich y Pallares revelaron la fuerte interna en LAM entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld

Los presentadores fueron contundentes con toda la información que tenían acerca de este tema después de haber debatido en el estudio en vivo sobre otros asuntos junto con sus habituales compañeras Graciela Alfano, Karina Iavícoli, "Luli" Fernández, Mariana Brey y Paula Varela. Entonces, no dudaron y explicaron directamente por qué estalló el conflicto entre las colegas del producto de Ángel De Brito en América TV.

Fue Lussich el que empezó a hablar al respecto como líder del breve informe llamado "dos potencias no se saludan". "El descargo de Yanina fue terrible, hizo catarsis", dijo el uruguayo. Según el periodista, "todo comenzó por la ropa, porque Ana no quiere usar para la tele toda la ropa que tiene en la casa". Y resaltó que "Ana le pidió prestados mil pesos a Pía (Shaw) y después no se los devolvía, le tuvo que insistir Yanina". Por último, informó que "Rosenfeld no renunció" a LAM.