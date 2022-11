Filtran un "romance y un poco más" en un importante programa de El Trece

Se filtró un inesperado romance entre dos figuras de uno de los programas más exitosos de El Trece.

En las últimas horas se filtró que habría un importante "romance y un poco más" entre dos integrantes de uno de los programas más importantes que se emiten por la pantalla de El Trece. "Se está vinculando más de una historia", aseguraron en la misma señal del Grupo Clarín sobre lo que sucede en su producto más destacado del año.

Después de un 2021 bastante flojo en materia de rating, el 2022 fue un año de plena levantada para El Trece y el éxito que experimentó El hotel de los famosos fue uno de los motores de ese crecimiento. Y como no podía ser de otra manera, el canal del Grupo Clarín rápidamente comenzó a organizar la segunda temporada del reality, que ya va por la quinta semana de grabaciones, según confirmó el Chino Leunis en Momento D.

En esa charla, el conductor de El hotel de los famosos comenzó asegurando que la segunda temporada del ciclo "viene muy picante", dado que ya hubo varias disputas. "Hay uno de los géneros que está siendo eliminado en las primeras, y dicen 'che, pero ¿Qué onda?'. Se están formando bandos también. Estamos en la quinta semana y empiezan a haber grupos, como pasó en la primera edición", sumó Leunis, cuidándose de no hablar de más.

Entonces Pampito le consultó al conductor si ya había tenido que retar a algún participante, recordando que en la primera edición uno de los más apuntados había sido Martín Salwe. "Más o menos, hubo situaciones", reconoció el Chino Leunis, que también debió responder si el romance había llegado a la segunda temporada de El hotel de los famosos.

"Romance y un poco más también. Se está vinculando más de una historia. No puedo anticipar nada, pero hay de todo", confesó el compañero de Pampita. Por su parte, Gabriel Schultz quiso saber si en la presente edición seguía habiendo mucha disparidad entre las capacidades físicas de los participantes. Mientras Pampito aseguró que en esta temporada era "peor", el Chino Leunis concluyó, entre risas: "Los juegos evolucionaron muy intensamente. Lo que nosotros queremos es que, al final del juego, los participantes lleguen lo más cerca posible el uno del otro. Siempre hay algo que resulta igualador".

La picante denuncia de Melody Luz contra El hotel de los famosos

Melody Luz tuvo su gran salto a la fama con El Hotel de los Famosos. Debido a su romance con Alex Caniggia, fue una de las que más expuesta estuvo en los medios durante su pasaje por el reality. Meses después de su finalización, confesó que le pasó muy mal y que hay muchas cosas que el público todavía no sabe.

"'Ay, me vi todos los episodios de El Hotel de los Famosos...'. 'Ay, El Hotel de los Famosos... Basta del Hotel, de esa mierda. Si supieran cómo me dejó la salud mental ese reality de la edición...", dijo la mediática en un video subido a sus historias de Instagram. Además, agregó que cuando sufrió un accidente dentro del programa, nadie se preocupó por ella.

"Ah sí, cierto que me fui con 7 puntos en la pierna y se re ocuparon de mí... Por eso, tendría que estar agradecida, RE", se quejó. Más allá de que el reality le sirvió para impulsar su carrera y para conocer a Caniggia, aseguró que se arrepiente de haber participado: "Obvio que ahí conocí al amor de mi vida y me conoció más gente pero nunca más me metería a un reality".

"¿Por qué? Explicalo, porfa", le pidió una seguidora. Melany adelantó que dentro de muy poco tiempo, sacará a la luz su historia en un video de YouTube. "Lo estoy armando para subir a YouTube. Hay muchas MUCHAS MUCHAS cosas que no saben. Y ya saben, siendo mujer y 'nueva' en el ambiente, tenés que cerrar el orto, viste, pero no más", concluyó.