Filtran quiénes son los participantes que pueden entrar a Gran Hermano

Dieron a conocer quiénes son los participantes que puede entrar próximamente a la Casa de Gran Hermano. Los nombres de los protagonistas que pueden ingresar al programa de Telefe.

A poco más de un mes del comienzo de Gran Hermano, los participantes empiezan a sentir el encierro en la casa. Sin embargo, y de acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, la producción de Telefe busca estirar la duración del programa y tiene pensado que varios participantes ingresen al reality.

De acuerdo a lo que anticiparon en La Pavada de Diario Crónica, la idea de los productores del canal es tratar de que los próximos en ingresar a la casa de GH sean justamente algunos de los concursantes que quedaron eliminados. Se trata de Tomás Holder, Romina, Mora, Juan y Lucila "La Tora".

Asimismo, desde dicho medio resaltaron que los participantes "ingresarán por decisión del público y en ese caso el voto tiene que ser 'positivo'". Eso sí, la condición para que vuelvan a entrar es que el público envíe un mensaje de texto como voto positivo con el nombre de la persona deseada. De todas formas, en los pasillos de Telefe también trascendieron rumores de que la producción puede tomar la decisión de que a Gran Hermano entre otro concursante que nada tenga que ver con los que ya entraron al reality.

Alfa desenmascaró a Juliana en Gran Hermano: "Es igual de sorete que todas"

Walter "Alfa", de Gran Hermano (Telefe) fue letal al hablar sobre Juliana, una de las participantes más odiadas de la casa, y la acusó de ser "un sorete" igual que otras de sus compañeras de la casa.

Todo comenzó cuando Juliana cuestionó a Romina por haber dejado a sus hijos para entrar a la casa y la trató de mala madre. Más tarde, le pidió disculpas. Desde entonces, la exdiputada le hizo la cruz y Juliana se ganó la bronca de millones de televidentes e incluso de "Alfa", uno de los más cercanos a Romina.

Días después de esta situación, Juliana le pidió disculpas a Romina por haber juzgado su maternidad y le dijo: "Gracias a Dios ,me pude sacar una gran venda de los ojos. Te quiero pedir disculpas porque en su momento hablé mal de vos y estaba totalmente errada".

Sin embargo, "Alfa" se dio cuenta de que Juliana solamente se había disculpado por estrategia y le dijo a Romina: "¿Sabés por qué te pide perdón? Porque entregó el orto por otro lado y ahora como se da cuenta de que las otras dos (Lucila "La Tora" y "Cata") están jugando juntas. Está buscando a alguien que juegue con ella".

Y agregó: "Esta es igual de sorete que todas. Yo todavía estoy esperando que me venga a decir algo. Le voy a decir: '¿Por qué no hablás con el papá de Coti y le decís que me lleve preso?'. Pelotuda".