Filtran quién se va de Gran Hermano: el octavo eliminado en Telefe

En la gala de eliminación de Gran Hermano, reality conducido por Santiago del Moro, se conoció quién sería el octavo participante eliminado que abandona la casa esta noche. El nuevo concursante que se va del programa de Telefe.

El nuevo eliminado de Gran Hermano se conocerá en la gala de eliminación de este domingo 11 de diciembre. En medio de un clima muy caldeado dentro de la casa, Santiago del Moro dará a conocer quién será el participante que quedará fuera del programa de Telefe. En las últimas horas, y curiosamente, se filtró quién podría ser el octavo concursante que se va.

Para la gala de esta noche, que sin dudas dará que hablar debido a todos los fuertes episodios que hubo entre varios participantes, Agustín, Nacho, Romina, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio son los cinco participantes que quedaron en la placa de eliminación. Es clave tener en cuenta que Thiago Medina -líder de la semana por haber ganado una prueba- decidió salvar a Maxi. De esta forma, los televidentes deberán enviar el nombre de uno de los cuatro concursantes que están en placa con un mensaje SMS al 9009 para elegir quién no debe seguir en el reality.

Quiénes son los participantes eliminados de Gran Hermano 2022 hasta el momento

Tomás Holder.

Martina.

Mora.

Juan Reverdito.

Lucila "La Tora".

Juliana.

María Laura "La Cata".

Nominados de Gran Hermano del domingo 11 de diciembre.

Quién se va de Gran Hermano en la gala de eliminación de este domingo 4 diciembre

En las últimas horas trascendió en las redes quién es el participante que abandonará la casa de Gran Hermano. De acuerdo a diversas publicaciones y comentarios que hubo en las tendencias de Twitter, Agustín "Frodo" Guardis se irá del programa por el voto de la gente. En tanto, Nacho, Romina, Julieta y Marcos continuarán en el reality.

Las redes sociales opinaron acerca de quién se va de Gran Hermano 2022

El duro cruce entre Alfa y Agustín en Gran Hermano

El enfrentamiento se desencadenó en la cocina de la casa, mientras Agustín se preparaba un licuado para combatir el calor. Furioso, Alfa pasó delante suyo y le hizo un picantísimo reproche: "Agustín, cuando uno prepara, prepara para todos. Te comento porque ayer las pizzas vos las comiste, ¿okey? Entonces si preparás licuados, yo también estoy ahí y también está Romina".

"Cuando cocinamos, cocinamos para todos... no para uno, ¿escuchaste? Porque sino la próxima pizza, vos no comés. Preparate vos una pizza para vos solo, ¿está claro? Te lo digo porque ya me jode, me rompe las pelotas... Romina cocina para todos y vos comés dos o tres veces. Ayer comiste pizza como el mejor y yo comí dos porciones", agregó, indignado, mientras Agustín lo ignoraba y seguía con el lavado de la licuadora.

Consciente de la provocación, Alfa cerró su descargo con una fuerte advertencia: "Y encima pasás por al lado nuestro con la bandeja de licuados. Yo me cag... en los licuados, quiero que lo sepas. Yo si quiero me tomo Dom Perignon, no me tomo un licuado de manzana pero jode la actitud, ¿me entendés? Cocinamos para todos, no para un grupete. ¿Escuchaste, nene?".