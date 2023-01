Filtran quién se va de Gran Hermano: el nuevo eliminado en Telefe

Las encuestas de Twitter arrojaron resultados muy contundentes sobre quién será el próximo participante eliminado de Gran Hermano. Los concursantes nominados son Ariel, Agustín y "Conejo".

Ariel, Agustín y Alexis "El Conejo" son los tres nominados que se disputan le próximo eliminado de la casa de Gran Hermano y las encuestas de Twitter ya arrojaron al más votado. Cuentas con mucha llegada a la gente les dieron la posibilidad a los usuarios de emitir uss votos y hay un favorito del público para abandonar el reality show de Telefe.

El tuitero que cobró reconocimiento por sus publicaciones sobre Gran Hermano, Fede Bongiorno, puso a disposición de su público una encuesta con los nombres de los tres participantes nominados y los resultados fueron contundente: Ariel recibió el 63.1% de los votos, "El Conejo", el 18.6% y Agustin, el 18%.

Otro influencer reconocido por sus comentarios sobre Gran Hermano y el mundo de la televisión en general, "El Laucha", hizo un encuesta desde su cuenta y los resultados arrojaron: 50.5% para Ariel, 28.6% para "El Conejo" y 20.9% para Agustín. De esa manera, gracias a estas encuestas y a otras hechas por cuentas con menor alcance, se puede deducir que el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano será Ariel.

La placa de nominados de Gran Hermano para votar por SMS

Alexis, Agustín y Ariel, los nominados de Gran Hermano.

Cómo votar para eliminar a un participante de Gran Hermano

Votación por QR

Cada vez que se pone al aire la placa de nominaciones aparece un código QR que puede ser escaneado por cualquier teléfono celular y solo es necesario seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla del mismo para votar a quien se desea que quede fuera de competencia.

Las palabras de Coti, la última eliminada de la casa de Gran Hermano

La concursante de GH fue sacada de la casa por el voto del público, quienes en las redes sociales acusaron a la joven de traicionar a sus amigas dentro del reality. "La gente que está hablando mal de mí también me está ayudando un montón a crecer, y obviamente la gente que habla bien o crearon cuentas de clubs de fans los quiero mucho, pero siento que todo me está ayudando, sea malo o bueno", enunció Coti al respecto en el ciclo de Verónica Lozano. Y agregó: "Prefiero mil veces que hablen de mí. Ayer llegué a un millón de seguidores en Instagram fue una locura y prefiero que incluso hablen mal de mí a que no hablen".

"Yo no soy traicionera ni me arrepiento de nada de lo que hice porque era un juego. Pero sí tendrían que haber mejorado un poco el explicarle a la gente lo que hacía. La vida no es lo mismo que Gran Hermano, yo no soy así", cerró en su descargo.