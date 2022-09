Filtran quién gana La Voz Argentina: el nombre del ganador del programa de Telefe

Lali Espósito y Soledad Pastorutti dieron detalles acerca de quién gana la final del programa de Telefe. Hora y por dónde ver la final del domingo 11 de septiembre de 2022.

Soledad Pastorutti y Lali Espósito hicieron inesperados adelantos sobre lo que ocurrirá en la final de La Voz Argentina. Las cantantes ofrecieron información en público en diferentes situaciones y ambas coincidieron en quién ganará el reality emitido por Telefe.

La voz de Tren del Cielo se pronunció al respecto en el ciclo radial Agarrate Catalina y dio un dato que no dejó dudas de sus predicciones. "En el mundo de la música, todavía somos menos las mujeres que los varones, si bien todavía falta un montón siento que pronto eso va a cambiar, el público femenino tiene otras fantasías con el cantante varón, el proceso es lento, pero creo que este año hay muchas más chances de que gane una mujer", comenzó su descargo la cantante oriunda de Arequito.

"De verdad pienso que este año se puede dar. A mí también me han criticado mucho por elegir más varones, pero también lo hago porque sé que puedo ganar", agregó "La Sole" en referencia a los comentarios en redes que la tildaron de machista por elegir mayoritariamente varones, acusación que ella aclaró en varias ocasiones.

Lali Espósito también contribuyó a que el público crea que la ganadora será Ángela Navarro, integrante de su equipo. "La mujer tiene que ganar La Voz Argentina este año", enunció la intérprete de N5 en un video de redes en el que se mostró con su finalista.

Cuándo y dónde ver la final de La Voz Argentina: fecha y horario

La emisión final del reality show conducido por Marley se emitirá este domingo 11 de septiembre a las 22.30 por la pantalla de Telefe. Los participantes interpretarán canciones en vivo y también lo harán los coaches del programa, Soledad, Lali, Ricardo Montaner y Mau y Ricky.

Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina 2022

Elías Pardal fue el primer participante en convertirse en finalista de La Voz Argentina. El joven de 26 años pertenece al equipo de Ricardo Montaner y ha interpretado clásicos del repertorio nacional que enamoraron al público como Tengo, Ángel y Todo a Pulmón.

Yhosva Montoya es el finalista de La Sole, quien obtuvo el 61.3% de los votos del público. El cantante tiene 23 años, es oriundo de Gaiman y su repertorio se basa en el folklore.

Iván Papetti es quien compite en representación del equipo de Mau y Ricky. Nacido en San Antonio de Padua y con solo 18 años, el joven logró conquistar al público y pasó todas las etapas del ciclo de canto.

Ángela Navarro es la única finalista mujer, del team Lali. Es de Berazategui, tiene 22 años y interpretó clásicos como Cuando nadie me ve, Mi reflejo y Show Must Go On en sus presentaciones en el reality.