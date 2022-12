Filtran que Charly Benvenuto terminó con Camila Homs y sentenció: "Hay amor escondido"

Revelan que Charly Benvenuto se habría hartado de que Camila Homs siga enamorada de Rodrigo de Paul y que terminaron su relación.

Charly Benvenuto, el nuevo novio de Camila Homs, se habría cansado de las actitudes de la modelo en medio de la polémica con Rodrigo de Paul y habrían terminado su relación.

Homs y De Paul están atravesando un fuerte escándalo mediático, luego de las amenazas de la modelo hacia el futbolista. Según trascendió, Charly ya no le creería a Camila que todo lo que hace es solamente por sus hijos y estaría seguro de que todavía está enamorada de Rodrigo.

“Se separó porque Charly está podrido. Se pudrió. Le explotó la térmica a Charly, el famoso novio que vino después de Rodrigo De Paul, porque es muy parecido a él y es de pocas palabras”, contó un cronista en LAM (América TV), en diálogo con Estefanía Berardi.

El cronista destacó que Benvenuto se habría dado cuenta de que Camila sigue enamorada del futbolista. “La verdad es que tiene un carácter bastante complicado este muchacho, pero lo más complicado de esta persona es que se cansó de Rodrigo de Paul. Se cansó de que Camila estuviera pendiente del Mundial de Qatar y del famoso dedito”, sumó, en referencia a aquella foto que Homs publicó para el padre de sus hijos, haciéndole "fuck you".

“Sobre ese famoso dedito, dijo: ‘Escuchame una cosa, Camila: si vos estás conmigo, ¿por qué le seguís mandando indirectas al papá de tus hijos? Acá hay amor escondido’. Se pudrió de que Camila siga enamorada de Rodrigo”, concluyó.

Filtran los chats de Camila Homs amenazando a Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs por las amenazas que le envió a través de WhatsApp, tanto a él como a Tini Stoessel, su novia. “Merecés lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”, dice uno de los mensajes.

En otros mensajes, la modelo apuntó contra Tini: "Ya te dije, que (Tini) no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más". "Todavía no me conocés vos a mí, te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea, así que cerrá bien el orto", lo amenazó en otro mensaje. "Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta antes", le contestó Rodrigo. "¿Viste? Y tranqui que puedo ser mucho peor", le puso la mediática en otro mensaje.