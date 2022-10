Filtran por qué Adrián Suar no quiere a Marcelo Tinelli en El Trece: "Desesperados"

Revelaron detalles sobre los motivos por los que Adrián Suar no quiere que Marcelo Tinelli siga en El Trece. Qué es lo que pasa entre el productor y el conductor de Canta Conmigo Ahora.

En la TV argentina no dejan de haber sorpresas. A pocos meses de que termine el 2022, se conoció que Marcelo Tinelli está cerca de dejar El Trece y cuáles son los motivos por los cuales Adrián Suar no tiene más intenciones de contar con el conductor en el canal del Grupo Clarín.

De acuerdo a lo que indicó Marina Calabró en Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre, Suar y el resto de las autoridades de El Trece no pretenden retener a Tinelli. "Yo estuve averiguando y me dicen que desde el canal, no estarían desesperados por renovar. No tendrían una intención manifiesta de renovar el contrato de Marcelo", indicó la panelista, consciente de que los números en el rating de Canta Conmigo Ahora fueron más bajos de lo esperado. Y resaltó: "No hay nada firmado y tampoco tienen nada resuelto aún".

Asimismo, Marina dejó en claro que en El Trece no se tomaron muy mal el viaje que "El Cabezón" realizará a Qatar para ver el Mundial en medio de las grabaciones de Canta Conmigo Ahora, que actualmente hace siete puntos de rating en promedio frente a la competencia de Gran Hermano. "La idea era hacer cosas desde allá con la finalidad de amortizar algunos costos... pero desde Canal 13 le habrían dicho que no se moleste", sostuvo.

Marcelo Tinelli y Adrián Suar dejarían de trabajar juntos en TV.

Por otra parte, Calabró analizó el anuncio del presentador por sus redes sociales, donde dejó entrever que muy posiblemente se aleje de El Trece luego de que termine el 2022. Sobre esto, la panelista consideró que en sus declaraciones "Marcelo pone en duda su continuidad" en el mencionado canal.

Marcelo Tinelli habló de su futuro en El Trece

Marcelo Tinelli rompió el silencio tras los fuertes rumores que circularon sobre su retiro de la televisión y dejó en claro qué hará en el futuro. "Termina mi contrato", confirmó el reconocido conductor en sus historias de Instagram, donde se volcó para revelar en primera persona cómo seguirá su carrera.

Desde hace semanas en las redes sociales se especula con el futuro laboral de Marcelo Tinelli, dado que en diciembre próximo culminará su contrato con El Trece, canal en el que está hace 17 años. Para terminar con los rumores, el conductor decidió dirigirse a sus redes sociales para aclarar qué piensa hacer una vez que termine su vínculo con la señal del Grupo Clarín.

"Quería aclarar algo que por ahí algunos preguntan porque Twitter, es un tema, uno dice cualquier cosa y, a partir de ahí, todos se enganchan", comenzó Tinelli en un video que compartió en sus historias de Instagram, en el que le habla directamente a cámara. A continuación, dejó bien en claro qué hará después de diciembre: "Yo no me retiro bajo ningún aspecto del contenido de la tele, de la plataforma, del streaming, amo los medios de comunicación".

"Así que a fin de año sólo termina mi contrato con el canal donde estoy pero voy a seguir trabajando mucho", agregó contundente Tinelli. Además, confirmó que seguirá conduciendo con algunos "proyectos interesantes" que tiene con su productora Laflia. Para cerrar, Marcelo Tinelli concluyó: "Aprovecho a decirlo en primera persona, gracias a todos los que preguntan, me encanta lo que hago, tengo nuevos proyectos, mi productora también así que estoy feliz con todo eso".