Filtran pelea telefónica de Nicole Neumann y Mica Viciconte: "Se están pasando"

Surgió un rumor de una fuerte pelea por teléfono entre Nicole Neumann y Mica Viciconte, tras meses de tensiones.

Mica Viciconte publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos de vacaciones en la playa con su panza de embarazada, junto con las hijas de Fabián Cubero y su ex, Nicole Neumann: Indiana, Sienna y Allegra. Tal como suponían sus seguidores, a Neumann no le gustó nada que haya subido tantas fotos con las nenas y ahora se dice que se pelearon por teléfono por este tema.

El vínculo entre Cubero, Viciconte y Nicole viene muy mal desde un comienzo. En reiteradas ocasiones, hubo peleas y desacuerdos por la forma de criar a las niñas, pero además, una tensión personal entre ambas. Además, la expareja había hecho un acuerdo legal para proteger la identidad de sus hijas, en el que se prohibían mutuamente publicar fotos de sus rostros en las redes sociales.

Finalmente, decidieron darle de baja a ese acuerdo, pero parece que Nicole se ofendió esta vez porque Viciconte publicó demasiadas fotos de las niñas para su gusto. Según le dijo una fuente a Paparazzi, las dos discutieron a través de un llamado telefónico.

Según esta persona, Nicole considera que Mica está publicando demasiadas fotos con sus hijas para promocionar su embarazo, y le habría dicho cosas como: “Están autorizados a subir fotos, pero se están pasando”.

La pelea entre Mica Viciconte y Nicole Neumann que se filtró en las redes

Este año, Nicole se enfermó de coronavirus y filtró un chat de WhatsApp en las redes sociales entre ella y su empleada doméstica, criticando a Fabián y a Mica. “Hola, en Intrusos están hablando de mí, que tengo Covid positivo. ¿Quién dio la información? Y que vos te hiciste la prueba por eso también”, se lee en el mensaje enviado por la empleada.

“El padre y la novia, quién va a ser?!?!?”, le contestó Nicole. “Qué patético de personas son… con tal de perjudicarte a vos. ¿Qué ganan con eso? Por Dios”, le contestó la mujer. “Nefastosss. Ser ‘noticia’ es lo único que les importa a estos dos nefastos”, le respondió la modelo.

Cuando le preguntaron a Viciconte qué pasó en El show del problema, ella respondió: "No puedo hablar de nada. Y tampoco quiero hablar de esto porque no quiero que me ensucien en algo que no tengo nada que ver, yo no lo deseo el mal a nadie. Fabián está en casa, está bien. Es un padre que por supuesto se preocupa de la salud de sus hijas