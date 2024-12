Los detalles detrás de la pelea entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán en El Trece.

Mirtha Legrand y Roberto García Moritán protagonizaron una de las peleas más tensas del último tiempo en pleno vivo por El Trece, canal donde se emite el programa de la conductora de 97 años. Pocas horas más tarde, se dieron a conocer distintos detalles acerca de lo que no se vio al aire y causó todo tipo de reacciones en el mundo de la televisión y el espectáculo.

En la noche del sábado 21 de diciembre, Mirtha Legrand llevó adelante su tradicional programa por El Trece con Roberto García Moritán, Sofía Martínez, Franco Mercuriali y Eduardo Blanco como invitados. En un momento del ciclo, Mirtha Legrand comenzó a hablar con García Moritán, profundizó respecto a la separación con Pampita y a partir de allí se vivieron todo tipo de situaciones de máxima tensión.

Al día siguiente, Mercuriali dialogó con el programa de Sandra Borghi por TN para brindar detalles no solo sobre cómo se vivió la discusión, sino sobre el detrás de escena de García Moritán antes de salir al aire. "Tenía información de un viaje de García Moritán en Perú, algo que había pasado en una casa en Santa Bárbara y niega que haya sido él.. Y después él quería dejar en claro que no era corrupto, trajo un montón de carpetas que ni siquiera Mirtha se las aceptó", comentó.

"A la grabación llegó super nervioso, acompañado por tres amigos que además dijeron 'lo estamos acompañando porque lo que está pasando esto que tiene que salir a defenderse'. Y vos sabés que Roberto se la pasó hablando en la mesa de operaciones políticas, como argumentando que alguien estaba detrás de todo lo que había pasado", expuso Mercuriali. Posterior al programa, el exlegislador porteño realizó un posteo en sus redes sociales con un mensaje ajeno a la pelea y justificando este episodio dado que "era importante para mí respetar a mi familia y concentrarme en transmitir lo vivido y sufrido".

Mirtha Legrand entrevistó a García Moritán y terminaron peleados

Según testigos presentes en el set, las preguntas sobre la vida personal de Moritán, especialmente sobre su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, fueron el detonante del conflicto. Mirtha insistió con preguntas sobre su divorcio con la modelo y sobre su situación personal, lo que incomodó profundamente al exfuncionario.

Visiblemente afectado, Roberto acusó a la conductora de ser una “operadora política” y le expresó: "Parece que me trajeron para no dejarme hablar, tratarme mal y hacerme sentir incómodo. No pensé que me iban a tratar así", según fuentes cercanas al programa. El ambiente en el estudio se tornó tan tenso que Moritán estuvo a punto de levantarse e irse después de unos 30 minutos de grabación.

Ángel de Brito, quien estuvo presente en el programa, relató algunos de los momentos más duros. Mirtha no dejó de interrogar a Roberto sobre su separación con Pampita, e incluso le preguntó si su exmujer “no había encontrado audios y chats en su teléfono”. A estas indagaciones, Moritán pidió que bajaran el tono, pero la respuesta de la conductora fue tajante: “Bajá dos cambios”.

El clima se calentó aún más cuando Moritán, visiblemente molesto, le dijo a Mirtha: “No esperaba que operes así contra mí, Mirtha”, lo que hizo subir aún más la temperatura del intercambio. La conductora, sin inmutarse, respondió: “No sos tan importante, Moritán”. El choque verbal dejó a todos sorprendidos, y el programa rápidamente se volvió viral en las redes sociales.