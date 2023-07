Filtran lo peor de Alejandro Fantino tras su salida de América TV y arde la interna: "Voy a hablar"

Luego del alejamiento de Alejandro Fantino de la televisión, una figura de América TV contó detalles que nadie esperaba sobre el trato que tenía el conductor.

Alejandro Fantino se encuentra en el ojo de la tormenta por una situación ocurrida muchos años atrás cuando era el conductor de Animales Sueltos. Esto se debió a que una figura de América TV haya revelado detalles que pocos sabían después de haber trabajado con él en el canal.

Luego de su salida del mundo de la televisión, Alejandro Fantino se abocó a tener su propio medio de comunicación y streaming llamado Neura TV. Alejado de América TV y ESPN, sus últimos dos trabajos, el conductor recibió duros comentarios vinculados a uno de sus éxitos.

"Voy a hablar por mí. En lo personal, me dio una oportunidad muy grande. Empecé en el 2009 con Fantino, era un programa que se levantaba del aire", expresó Pamela David, actualmente como conductora de Desayuno Americano y quien estuvo invitada en LAM con Ángel De Brito. En ese momento, ingresó al panel de Animales Sueltos junto a Coco Sily.

"Crecí un montón, salí a hacer notas, pero lo mío es personal, yo lo viví así", dijo sobre el mal desenlace que tuvo con el periodista deportivo. Es que reveló que en algunos momentos no le permitía hablar y a pesar de que el programa tuvo muy buena repercusión, no estuvo del todo cómoda. En un momento de la entrevista, le preguntaron si se fue enojada de Animales Sueltos y si bien no quiso entrar en la polémica, no aguantó y soltó: "No me acuerdo pero puede ser, muy enojada, sí".

Fantino destruyó a Tinelli por sus dichos contra Lanata: "Huevos"

Marcelo Tinelli fue una de las figuras que más criticó a Jorge Lanata luego de que el periodista de Radio Mitre filtrara un diagnostico sobre la salud de Wanda Nara. El gerente artístico de América TV es muy amigo de la conductora de MasterChef y participó de varios programas de la señal para apuntar contra el conductor de Periodismo Para Todos. Pero lo que nadie se esperó es que esa actitud generarían reproches de figuras de las talla de Jorge Rial y Alejandro Fantino.

"Mi mamá una vez se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, una esquizofrenia, a través de una tapa de Noticias. Yo hice juicio en ese momento y sentí que con la enfermedad no se debe joder", recordó el presentador de ShowMartch y apuntó contra el operador del Grupo Clarín: "No da. Y ratificarlo es lo peor. Hubiese sido mejor decir 'me equivoqué'".

Tras ese episodio, Fantino cargó contra Tinelli. El relator puso al aire un recorte de algo que ocurrió entre Marcelo y Pampita en el Bailando por un Sueño de 2016, cuando la modelo padeció en el show comentarios sobre su separación de Benjamín Vicuña. "Esto es del 2016, Tinelli haciéndose el boludo con el malestar que sentía Pampita. Es raro entonces Tinelli pegándole a Lanata. Son dos cosas diferentes pero pertenecen al mismo circuito de malestar", remarcó Alejandro en el ciclo que conduce en Neura.

"Tinelli tiene una condición, que es muy de él, que no te ataca de frente", continuó el presentador de Animales Sueltos y agregó: "Yo respeto al chabón que viene y te pega de frente. Como nosotros también pegamos es muy común que te venga un cascotazo de frente".