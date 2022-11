Filtran la infidelidad del novio de Julieta Poggio fuera de Gran Hermano: la foto

Revelaron la foto con la que afirman que Lucca Bardelli le fue infiel a su novia Julieta Poggio, participante de Gran Hermano. La imagen que se volvió viral y generó un gran revuelo en las redes sociales.

En las últimas horas se filtró una foto sumamente polémica del novio de Julieta Poggio. Lucca Bardelli fue visto en un boliche con otra mujer y la imagen se viralizó en las redes sociales, al punto de que una usuaria planteó la teoría de que le es infiel a la participante de Gran Hermano.

"Ayer fui a Bayside de casualidad con el novio de Julieta Poggio y se estaba besando con otra. Por favor que la reina se entere y lo cague en televisión abierta", sostuvo la usuaria @martunovas y luego publicó una serie de fotos en la que se puede ver a Lucca en un local bailable.

De hecho, en la foto que publicó el propio joven en una historia de Instagram, se puede ver con claridad a una mujer de vestido rojo tapándose la cara. Luego, la usuaria @jaksjakjss señaló que Lucca Bardelli le dio "me gusta" a una foto del 3 de agosto publicada por la supuesta mujer en cuestión, llamada Sofía Busto.

La foto de Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio, en un boliche.

Lo cierto es que esta versión generó un gran malestar en las redes sociales y varios internautas comenzaron a apoyar la teoría de que Bardelli le es infiel a Julieta Poggio, quien en las últimas semanas dejó de mostrarse tan pegada a Marcos Ginocchio.

La reacción de las redes tras los rumores de infidelidad del novio de Julieta Poggio en un boliche

El descargo del novio de Julieta Poggio tras los rumores de romance con Marcos en Gran Hermano

Desde que Julieta Poggio entró al reality show, su novio se mostró muy leal a ella, incluso fue al estudio de Gran Hermano a apoyarla en cada vez que tuvo oportunidad. Pero esta vez, Lucca se cansó de "la falta de respeto de la gente" y decidió compartir una serie de historias en su Instagram contando cómo se siente al respecto del tema. "Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli antes de que ella entre al programa", aseguró el joven.

En un principio, Lucca quiso descartar la idea de que estaba enojado y aseguró que "no le parecía que Julieta esté haciendo nada malo". "No me molestan para nada los tapes. Digo esto porque muchos dicen ‘pobre, el novio estaba ahí viendo todo, se puso re incómodo’. No digan boludeces porque literalmente me cagué de risa", confesó sobre los videos románticos que pasaron en la última emisión de Gran Hermano.

Por otro lado, Lucca Bardelli aseguró que todo era un tema hablado en la pareja con anterioridad y que es muy consciente de que se trata de una estrategia para atraer al público. "Era la única que estaba entrando de novia, entonces era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla, porque eso es lo que le vende al programa y no me molesta para nada", confesó.

Sin embargo, el novio de la participante más querida de Gran Hermano aprovechó la situación para invitar a la reflexión con respecto a "los mensajes que se dan como sociedad". "Me parece que es un mensaje medio feo que dan como sociedad. Somos una generación bastante sana, en muchas cosas nos apoyamos, no está bueno faltarle el respeto a la otra persona, hacerle perder el tiempo. Además de esa queja de 'el amor ya no existe'", reflexionó. Luego remató: "Pero es la misma sociedad la que está incentivando a una infidelidad pública y de hecho idealizándola, algo horrible".

"A mí no me afecta en nada, yo confió en ella, y guarden esto para el día de mañana. Confío porque es mi novia y va a salir todo bien, no tengo ninguna duda", continuó Lucca. Pero volvió a remarcar la importancia de revisar los mensajes que se dan como sociedad y más en las redes sociales. "No me quiero comer la peli, pero entiendo el morbo y la idealización de la gente como puede pasar en una serie, pero está bueno tener en cuenta la parte humana", reveló.