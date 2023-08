Filtran la escandalosa pelea entre Tinelli y un reconocido cantante: "Nos obligaron"

El artista protagonista de la historia se sinceró sobre la fuerte interna con el conductor y contó el enfrentamiento con lujo de detalles.

En todos los años que lleva en televisión, Marcelo Tinelli protagonizó muchas peleas con personajes del mundo del espectáculo. Sin embargo, recientemente salió a la luz una fuerte discusión que mantuvo con un reconocido cantante y que todavía quedan vigentes algunas asperezas por limar entre ellos.

Invitado a La Noche al Dente, ciclo que conduce Fer Dente por la pantalla de América TV, Emmanuel Horvilleur rompió el silencio y contó la vez que hizo "enojar a Tinelli". Precisamente, la historia se remonta a los años 90', cuando el cantante iniciaba su carrera junto a Dante Spinetta en el dúo musical Illya Kuryaki and the Valderramas, y el conductor llevaba a cabo una exitosa temporada de Ritmo de la noche.

Al ser una de las bandas más populares del momento, la producción del programa los había invitado a tocar unas canciones en vivo, pero todo se desvirtuó y terminó de forma inesperada. "Hicimos mucho lío. Ese día nos enojamos porque no nos dejaron tocar la canción que nosotros queríamos. Medio que el mánager y la producción de Tinelli nos obligó a tocar las canciones más conocidas", empezó por revelar Emmanuel.

En este marco, sumó: "Entonces nosotros agarramos y le dijimos a la banda que en medio del show, porque era medio una pista con playback, se cambiaran de instrumentos, que hagamos algo porque estábamos enojados". El cantante confesó que, en ese momento, el dúo quería virar para otro tipo de género y no les venía bien tocar los mismos temas de siempre.

"Estuvimos medio vetados. Por lo menos a lo de Tinelli no nos llamaron más. Pero también nos hizo bien, fue un quiebre ahí de decir 'vamos a hacer lo que queramos nosotros'", sentenció Horvilleur.

Marcelo Tinelli apretó a Karina Mazzocco al aire: "No sé si se anima"

Empezó la cuenta regresiva para el debut del Bailando 2023 en América TV el próximo 28 de agosto y Marcelo Tinelli no contuvo su ansiedad y lanzó al aire un picante ofrecimiento a Karina Mazzocco. "No sé si se anima", arrojó el conductor, poniendo en un compromiso a la conductora de uno de los magazines de la señal de aire.

En el evento de presentación del Bailando 2023, "El Cabezón" brindó una entrevista con A la Tarde (América TV) y reveló cómo se prepara para la vuelta del programa fuera de El Trece, su casa histórica: "Significa en el único canal de la TV abierta en el que todavía no he trabajo. Después de tantos años de presentar el famoso 'buenas noches América', un día se dio que sea el canal ideal para poder decirlo. Tengo mucha expectativa en el canal y le agradezco a toda la gente que lo integra. Está bueno hacer un big show en América".

"Tener este año al jurado tradicional, clásico del Bailando, que le mete picante y condimento a la cosa nos hace volver muy sólidos", sumó Tinelli sobre la incorporación de Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino como los integrantes que juzgarán a las 28 parejas del certamen de baile.

Pero en un momento del móvil el cronista fue por más y le consultó a Marcelo: "¿Vos la ves bailando a Karina (Mazzocco)?". Con firme convicción, este respondió: "La veo bailando. El Tirri, que estuvo el otro día (en A la Tarde) me dijo '¿no la vas a invitar un día a Karina?' Le puedo decir para que venga a una salsa de tres. No sé si Karina baila, no sé si se anima".