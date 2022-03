Filtran la elevada cifra en dólares que cobra Alex Caniggia en El hotel de los famosos

Filltraron las elevadas cifras en dólares que cobran Alex Caniggia y algunos de sus compañeros en El hotel de los famosos.

El hotel de los famosos todavía no llegó a la pantalla de El Trece y ya acumula una interesante cantidad de peleas, renuncias y lesiones. Además, en las últimas horas se filtró cuánto cobrarían algunos de los participantes del reality con el que el canal del Grupo Clarín busca crecer en materia de rating. Entre las personalidades que se reveló cuánto cobran está el siempre polémico Alex Caniggia, quien tiene uno de los sueldos más altos del ciclo.

Alex Caniggia siempre aprovecha la posibilidad que tiene de mostrar que él no tiene ningún problema con el dinero y que es "millo". Tampoco tiene complejos para disparar contra "pobres" y "barats", algo que siempre asegura que nunca fue ni será su caso. En las últimas horas, en La Pavada de Crónica revelaron el elevado sueldo que el polémico hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se lleva por su participación en El hotel de los famosos.

Si bien todavía no se emitió ni un solo capítulo del nuevo reality de El Trece, el programa ya llegó en más de una oportunidades a distintos portales que revelaron peleas entre participantes, accidentes, heridas y hasta renuncias. Ahora, se conoció a cuánto ascendería el salario que percibe Alex Caniggia, uno de los que más cobra: 5.000 dólares. Claro que el polémico ex MasterChef Celebrity no es el único que cobra en la moneda estadounidense sino que también lo hacen otros compañeros de reality, que lograron arreglar cachets más que interesantes.

Además, el portal de Crónica reveló que los invitados que entrarán por tandas, y no llegarán a estar siquiera un mes entero dentro del hotel, tendrán un salario que se eleva hasta los 400.00 pesos. Cabe recordar que hace solo unos días, Estefi Berardi y Andrea Taboada contaron que a ellas también les había propuesto ser parte del programa pero con un sueldo bastante menor, de entre 600 mil y un millón de pesos. Por otra parte, en el mismo medio revelaron que Pampita tiene un camarín exclusivo para ella y su bebé Ana: una cabaña de 45 metros cuadrados con todas las comodidades necesarias para la modelo, su hija y la niñera.

Cómo será el Hotel de los Famosos y cuándo se estrena

El nuevo show conducido por Pampita y "El Chino" Leunis tiene fecha de estreno para el próximo 21 de marzo. En medio de las expectativas que genera el programa, ya se develaron algunos detalles con respecto a la dinámica del reality show. Cada semana de competencia, los participantes se dividirán en dos grupos: el staff del hotel y los huéspedes. Quienes formen parte del primer equipo, deberán realizar las tareas de mantenimiento mientras que los segundos podrán desconectarse y disfrutar de las instalaciones. Al final de cada semana habrá un eliminado y así se perfilarán los mejores competidores. Hacia el final del programa, el ganador se llevará 10 millones de pesos como premio de reconocimiento.