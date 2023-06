Filtran el impensado amor entre Coco Sily y una reconocida actriz: "Muy enamorados"

El actor y humorista estaría iniciando una relación de amor con una reconocida expanelista de América TV y animadora infantil.

El humorista y actor Coco Sily estaría nuevamente enamorado, según una reciente filtración que lo muestra cercano a una famosa expanelista de América TV y animadora infantil. "Lo van a blanquear", reveló un periodista de espectáculos dando la primicia.

La filtración se dio en el programa radial Argenzuela (Radio 10), cuando el periodista Agustín Rey dio a conocer el panorama amoroso que está surgiendo en la vida de Coco Sily, quien actualmente conduce Noche de mente en la Televisión Pública. "Quienes están saliendo hace menos de dos meses, viviendo un romance incipiente, son nada más y nada menos que Coco Sily y Cecilia Caramelito Carrizo", anunció en el ciclo de Jorge Rial.

"Aunque lo quieran desmentir, en unos meses lo van a blanquear. Están muy enamorados y felices", agregó, dando a entender que, por el momento, ambas figuras estarían cuidándose para que el amorío no salga a la luz pública. Hasta ahora, ni Coco Sily ni "Caramelito" salieron a hablar al respecto, contradiciendo o confirmando dicha información.

En la actualidad, tras dejar su silla en el magazine A la Tarde (América TV) Cecilia "Caramelito" Carrizo se encuentra pronta a debutar con la obra de teatro infantil Cantando sobre la mesa, en la temporada de vacaciones de invierno. "Se viene algo hermoso! Muy hermoso! Cantando sobre la mesa. Estreno 2 de julio Teatro Astros", anunció.

Caramelito Carrizo rompió el silencio sobre su acusación a Maradona: "Dañino"

Cecilia "Caramelito" Carrizo volvió a hablar de sus dichos sobre Diego Maradona y la situación que vivió con el 10 en su juventud. La panelista de televisión se mostró arrepentida de haber contado lo sucedido y explicó los motivos al respecto.

Carrizo había contado que Maradona había insistido demasiado en que ella fuera al lugar donde él se encontraba. "Lamento mucho haberlo contado (lo de Maradona). Ya me metí ahí, por eso no me molesta responderte. Lo hice en un contexto en el que yo quería hablar de Claudia. Lo que quería contar en un punto era que yo había sido testigo del accionar constante de él con su mujer, que era muy dañino", comenzó el descargo de la joven en diálogo con TN.

"No por juzgarlo a él, ni levantar el dedo o decir que era mala persona. Yo estaba describiendo un patrón y ¿Quién soy yo para describir el patrón de Diego? No sé para qué me metí ahí. Todos los que lo han conocido ya sea desde lo personal o simplemente por simpatizar con él, sabían que era un atorrante con las mujeres. Tampoco es que yo lo quería juzgar ni decir que era un mal tipo por eso", añadió la celebridad de televisión a su relato. Y concluyó: "Pero sí me metí porque se estaba hablando de Claudia, la había acusado de ladrona. A mí me dolió mucho, no era amiga de Claudia pero me metí y dije que sabía cuanto la había hecho sufrir".

Caramelito rememoró las palabras de Diego Maradona en aquel llamado telefónico y soltó: "Recuerdo cuando escuché su voz en el teléfono. Me dijo: “Vení, vení, te espero” Creo que estaba en Sky Ranch, un boliche de esa época. Yo le decía: “Hola Diego”, desde el cariño. Él lo hizo desde la simpatía, no me atosigó para nada. Me insistió, yo le dije que no y no fui". Y cerró: "La conversación duró segundos y terminó bien. Al día siguiente, me llamó una persona diciendo que trabajaba con él. Me sorprendió porque me dijo: 'Cómo le vas a decir que no,¿ Estás loca?'. Eso fue lo que más me molestó".