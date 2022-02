Filtran detalles del romance secreto entre Wanda Nara y Álvaro Navia: "Fue un touch and go"

Intrusos reveló cómo fue la relación fugaz que Wanda Nara tuvo con el humorista uruguayo Álvaro Navia y que terminó cuando él la dejó por alguien más.

Wanda Nara tuvo varios otros amores antes de casarse con Mauro Icardi y formar una familia en Europa, algunos que se dieron a conocer más que otros. Ahora, salió a la luz que cuando comenzó su carrera hace más de 15 años atrás tuvo un romance muy intenso y fugaz con el humorista uruguayo Álvaro Navia.

Según contaron Gonzalo Vázquez, Gustavo Benzaquén y Flor de la V en Intrusos, se conocieron en el año 2007 cuando Wanda estaba haciendo una temporada de teatro con Jorge Corona. Se dice que fue un amor de verano que duró muy poco, ya que apenas algunas semanas después, él la dejó y comenzó una relación con Vanina Escudero.

Aparentemente, para Álvaro fue un vínculo de mucho menos peso de que lo fue para Nara. “Él la dejó porque formó una familia con dos hijos que ya lleva casi 15 años. Él es un gran tipo, muy familiero, y esto fue un touch and go”, explicó Benzaquén. “Él alquilaba una quinta en Constitución, donde pasamos fin de año. Ellos ya habían dejado de estar juntos, pero cuando Wanda se dio cuenta de la otra relación, por celos le dejó su auto en esta cochera de la casa quinta para que cuando llegara la nueva pareja viera que ella estaba adentro”, sumó el periodista.

Por su parte, Flor de la V agregó que ella no estaba enterada de nada de esto y que lo único que sabía era la versión de los hechos que Vanina Escudero le había contado. “Vanina me contó la historia y ella se enamoró perdidamente. Lo que no sabía yo es que la anterior había sido Wanda”, expresó.

La palabra de Álvario Navia sobre su romance con Wanda Nara

En 2009, Moria Casán había entrevistado a Álvaro y a Vanina juntos y le preguntó por su romance con Wanda en frente de ella. En aquella situación, el humorista intentó no darle demasiada entidad y habló sobre ese vínculo como algo del pasado sin importancia y destacó que ese mismo verano conoció a Escudero.

“Nos conocíamos con Wanda, ella estaba de novia y yo ya estaba separado. Fue el mismo verano que la conocí a Vanina, produje esa obra y éramos compañeros en televisión. Un día me invita al teatro y le dije que ella tenía que ser figura y la contraté para venir en el verano. Yo estaba picoteando ahí hasta que la conocía a Vanina y nunca más nos separamos”, cerró.