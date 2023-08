Filtran cómo fue el encuentro íntimo de Horacio Cabak y Cinthia Fernández: "Un amor"

Los rumores de enemistad entre Cabak y Fernández llegaron a un punto cúlmine y los compañeros de trabajo de ambos revelaron cómo fue el encuentro íntimo para "limar asperezas".

Con la salida de "El Negro" González Oro de El Trece, la señal abierta le dio la bienvenida a Fabián Doman con el magazine Bien de mañana y ya se produjo el primer choque de figuras. Se trata de Horacio Cabak y Cinthia Fernández, quienes tuvieron un encuentro íntimo donde se dijeron a la cara todo lo que pensaban del otro y fueron "buchoneados" por sus compañeros de trabajo.

Luego de conocerse los nombres que integran el programa de Doman -Mariel Di Lenarda, Pampa Mónaco, Cinthia Fernández, Josefina Pouso, Mauricio D'Alessandro, Silvina Escudero, Damián Rojo, Horacio Cabak y Silvia Fernández Barrio- se reavivaron los rumores de pasillo sobre la enemistad entre Cabak y Fernández. Por ello, un cronista de Intrusos (América TV) fue a buscarlos para preguntarles por la actualidad del vínculo y se encontró con inesperados relatos del equipo de trabajo, que filtró un encuentro íntimo en el corte.

El primero en hablar fue Horacio Cabak, de forma escueta y dando pocos detalles, que manifestó que con Fernández "está todo bien". "Hablé con ella", expuso el presentador de televisión. Pero cuando las cámaras del magazine de Flor de la V le consultaron al equipo de Bien de mañana, los relatos fueron mucho más jugosos. Mauricio D'Alessandro, por su parte, reveló: “No noté ninguna tensión. Me llamó la atención porque Cinthia se le acercó y le dijo 'chau'. Se pusieron a hablar amistosamente. Ella es un amor y él un caballero. No pasó nada, todavía”. “No hubo pica para nada, por lo menos, el primer programa fue en paz, armonía y tranquilidad”, sumó Silvina Escudero. Por último, Damián Rojo indicó: “En el corte se juntaron, charlaron y quedaron bien. Hay que ver de ahora en adelante, es impredecible Cinthia”.

“Todos estamos en paz, por ahora, estamos bien. Compañeros nuevos, tiramos todos para el mismo lado. Él habló conmigo, se acercó, nos pasamos facturas, pero todo bien. Es un poco del folklore. Él me hizo un chiste de cuando lo traté de ‘machirulo’. Además, le pidió a la producción que nos sienten al lado”, fue el comentario de Cinthia Fernández sobre el estado de su relación con Horacio Cabak tras las fricciones que tuvieron en el pasado.

Qué pensaba Cinthia Fernández de Horacio Cabak antes de trabajar juntos

Semanas antes de debutar con el programa de Doman, Fernández había vuelto a traer a Cabak al centro de la conversación cuando un movilero le preguntó por el exmodelo. “No sé qué va a pasar con la convivencia. Quiero que se entienda que no es una cuestión de 'ay, no quiero trabajar con este'. Es una cuestión de decir que no la quiero pasar mal, hace 20 años que laburo. Él tiene personalidad fuerte, yo también, la realidad es esa. Puede pasar algo. Entonces, se acordó en una charla que nadie se ataque con cosas personales, porque Cabak es muy de hacer eso y yo también soy mucho de responder con eso. Es una convivencia tranquila, pacífica dentro de lo que se pueda”, había indicado la mediática en ese momento.