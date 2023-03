Filtrada la peor actitud de Alfa con sus excompañeros de Gran Hermano

Tras su salida del reality Gran Hermano, "Alfa" hizo una fiesta para promocionar su regreso al automovilismo y se filtró la lista de invitados con sus llamativas "ausencias".

Alfa hizo una fiesta y filtraron la "lista negra" de no invitados de Gran Hermano

Alfa hizo una fiesta y filtraron la "lista negra" de no invitados de Gran Hermano

"Alfa" no ganó Gran Hermano (Telefe) pero sigue llamando la atención de los medios por sus extravagantes ocurrencias, como el anuncio de su vuelta al automovilismo. Y en vísperas de que eso suceda, el polémico exparticipante organizó una fiesta que contó con numerosos invitados del reality y algunas polémicas ausencias.

Según información de La Pavada (Diario Crónica), "Alfa" planea llevar a cabo una fiesta temática de Gran Hermano con exparticipantes del ciclo, a celebrarse el próximo viernes 10 de marzo en Belushi Martini Bar. Entre las caras conocidas, el veterano invitó en su lista a Nancy Pazos, "La China" Ansa, Pilar Smith y Santiago Del Moro, y de sus excompañeros del juego a Daniela, Thiago, Martina, Maxi y Juliana.

Coti, Alexis "El Conejo", Ariel, Cata, Mora y Juan -quienes también pasaron por la competencia más vista de la televisión abierta- no serán de la partida según la lista de invitados que se filtró. Aunque algunas ausencias puedan resultar llamativas hay que destacar que si algo caracterizó a "Alfa" durante su paso por Gran Hermano fueron sus constantes encontronazos. El enfrentamiento más duro fue contra Ariel Ansaldo, el parrillero que fue uno de los últimos en ingresar a la casa y desde el comienzo fue visto como una amenaza por el mismo "Alfa".

Adiós a una regla crucial de cara a la final de Gran Hermano: Santiago del Moro lo confirmó

Gran Hermano y Santiago del Moro recibieron fuertes críticas en las redes sociales debido a una noticia que el conductor dio sobre la competencia. Los usuarios de Twitter arremetieron contra la producción de Telefe y demostraron su desacuerdo con la más reciente medida que se tomó.

“A partir de hoy, no hay más nominación fulminante, lo que sigue habilitada es la espontánea", enunció Santiago del Moro sobre el futuro de Gran Hermano. Después de las especulaciones de una posible fulminante de Nacho a Romina, como estrategia de juego, los usuarios de Twitter dieron a entender que hay un supuesto acomodo de Julieta y la exdiputada en el reality show. "Justo cuando Nacho estaba pensando en fulminar a Romina, queda deshabilitada"; "La inhabilitaron para que ninguna de las dos tenga trabas, y ambas puedan ir de cabeza a la final"; y "La sacaron justo ahora que cualquiera podía hacerla contra Romina o Julieta", fueron algunas de las críticas de la gente a los directivos de Gran Hermano.

Recientemente se viralizó en Twitter un video donde se vio a Nacho y a su padre, Rodolfo, en la que el adulto le aconsejaba a su hijo que hiciera la fulminante y que diera todo en lo que queda de la competencia para ganarla. Esa realidad también hizo que los seguidores del reality show especularan sobre el posible de uso de la fulminante por parte del joven de 20 años.

Qué es la fulminante en Gran Hermano

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la fulminante -que se puede hacer solo una vez por participante- el concursante votado va directamente a placa y no puede ser salvado por el líder de la semana. Por este motivo, la participante queda de forma directa en la gala de eliminación del domingo.