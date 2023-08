Figura del Grupo Clarín habló de su muerte: "Me vinieron a despedir"

Un periodista de espectáculos tuvo un contacto con el otro lado y vivió para contarlo. Su dramático relato y el momento donde los médicos lo declararon clínicamente muerto.

El periodista Guillermo Barrios reapareció en la televisión luego de estar "prácticamente" muerto tras sufrir tres paros cardíacos y volver a la vida. La dramática historia del periodista de chimentos que vio de cerca a la muerte y vivió para contarlo.

Invitado de A la Tarde (América TV), Guillermo Barrios compartió su duro relato de lucha y conmovió a los panelistas del equipo de Karina Mazzocco. "Fue una neumonía bilateral...perdón pero es un tema muy frágil", empezó sin poder evitar quebrarse. Una vez recompuesto, el panelista de Gossip (Net TV), El Nueve y colaborador de Clarín detalló: "El 15 de julio sufrí tres infartos dentro de mi internación en el Finocchieto. Estuve muerto prácticamente. La pasé muy, muy mal".

"Después de haber estado del otro lado, porque realmente estuve del otro lado, te cambian las prioridades y ves la vida de otra manera. Esta es una segunda oportunidad, por eso cada cosa que me pasa la agradezco como si fuese un milagro. Estar acá es un milagro", agregó. "¿Tenías antecedentes o fue de un día para el otro?", le preguntó el periodista Diego Estévez, quien reemplazó a Mazzocco en la conducción del magazine vespertino. De forma honesta, Barrios replicó: "Fumaba mucho, un paquete de 20 por día".

Cuando el periodista le preguntó si sentía que estaba muerto, el panelista de chimentos no lo dudó y lanzó un rotundo: "Sí". Además, reveló cómo fue que terminó internado y en qué momento aparecieron los dolores que lo preocuparon. "El día previo a llegar a la guardia había tenido unas líneas de fiebre y vómitos y dolores de espalda, por lo que mi pareja me dijo 'vamos al Finocchieto'. Entramos a la guardia pero dije 'me van a dar una inyección y me voy a mi casa', y de repente me mandaron a hacerme estudios hasta que un doctor me dijo 'vamos a darte morfina'", aseguró.

Las peores horas de Guillermo Barrios internado

"En medio del segundo infarto los médicos le dicen a mi novio 'llamá a todos los que conozca, parientes, familiares y amigos, para que vengan a despedirlo'", cerró, ante la mirada compasiva e impactada del equipo del programa donde participa Luis Ventura, quien también atravesó una reciente internación por problemas de salud.