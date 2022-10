Figura de Telefe blanqueó su romance con Alfa de GH: "Nos conocimos por redes"

Una estrella de Telefe reveló que mantuvo una relación con el polémico participante de Gran Hermano durante la pandemia.

Una de las figuras más destacadas de Telefe reconoció que mantuvo una relación con Walter "Alfa" Santiago, uno de los participantes de Gran Hermano que más repercusión generaron en el inicio del reality. "Busca fama, le encanta el reconocimiento", agregó la estrella del canal de las pelotitas, donde en la noche del lunes se estrenó la novena edición de GH.

Tras 10 años fuera de la televisión argentina, en la noche del lunes comenzó una nueva temporada de Gran Hermano. El inicio del reality con la presentación de los 18 participantes que pugnarán por llevarse el premio de 15 millones de pesos no podría haber sido mejor en materia de rating: tuvo picos de 23 puntos y el promedio se mantuvo entre los 22,3 y las 22,7 unidades.

Apenas se fueron conociendo los participantes de la nueva temporada, las redes sociales se llenaron de denuncias, escraches, recuerdos y todo tipo de comentarios sobre los hermanitos. Pero lo que más sorprendió fue la revelación que hizo en la mañana del martes una de las figuras más destacadas de Telefe, el mismo canal que emite Gran Hermano.

"Hay cosas que no les puedo contar, no puedo dar tanto detalles. No sé si estoy autorizada", comenzó contando la conductora sobre su relación con Walter "Alfa" Santiago, uno de los participantes más polémicos. Entonces sus panelistas se pusieron incisivos y le consultaron si lo conocía "vestido o desnudo". La respuesta de Georgina Barbarossa fue contundente: "Lo conozco mucho".

Acto seguido, la figura de Telefe reveló que "Alfa" le consultó telefónicamente si debía anotarse o no y ella le respondió que hiciera lo que quisiese. Sin brindar mayores detalles, la conductora explicó que conoció al participante de 60 años durante la pandemia mediante una aplicación y se vieron "un montón de veces". Para cerrar Barbarossa aseguró: "Él es así, va por todo y va a ganar, va por eso y busca fama, le encanta el reconocimiento".

Grave denuncia contra Martina Stewart Usher por maltrato infantil

Martina Stewart Usher fue criticada por miles de usuarios de las redes sociales por sus dichos homofóbicos. En medio de esa vorágine, una usuaria de Twitter se volvió viral en la plataforma al revelar que la participante había sido profesora de sus hijos y que los maltrataba.

"Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym. ¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos", declaró la mujer.