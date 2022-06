Figura de El Trece se fue de una pizzería sin pagar: "Todavía lo esperan"

Una destacada figura de El Trece se fue sin pagar de una reconocida pizzería y lo escracharon en Socios del espectáculo.

En Socios del espectáculo revelaron que una figura destacada de El Trece se fue sin pagar después de comer en una pizzería muy reconocida del barrio de Palermo junto con sus hijos. "Volvé a pagar, todavía te esperan", chicaneó Paula Varela a este famoso actor que abandono el restaurante sin abonar lo que consumió con sus hijos el lunes pasado por la noche.

Uno de los segmentos más destacados de Socios del espectáculos sin dudas son los "Escandalones", un formato que Rodrigo Lussich se llevó de América al ciclo que actualmente conduce con Adrián Pallares por la pantalla de El Trece. En el programa del viernes, Paula Varela reveló un insólito incidente que ocurrió el lunes pasado con un muy reconocido actor y sus hijos en una famosa pizzería del barrio de Palermo, que es una "topetitud a la que van políticos y actores", según describió la panelista.

"Él llegó con tres chiquitos: sus dos hijos, que tiene con una actriz súper famosa y que vive en nuestro país, y con otro niño más", comenzó relatando la periodista en Socios del espectáculo. Según le contaron testigos de aquella noche, "todo era raro en mesa" desde el momento en el que se sentaron. El motivo: se levantaban todo el tiempo, los chicos iban constantemente al baño, bajaban, el actor se iba a fumar, volvía a entrar. "No era una mesa 'estable'", sintetizó Varela.

"Ya los mozos estaban tras la movida como atentos", siguió la panelista, sobre la actitud que tomaron los trabajadores de esta conocida pizzería ubicada en la coqueta esquina de Tagle y Avenida Del Libertador. En determinado momento, el actor salió a fumar un cigarrillo y los chicos siguieron mareando a los mozos, hasta que el famoso volvió a entrar, "agarra a los tres pibes y empieza a enfilar para la puerta". Atento, el camarero salió atrás de ellos y se paró en la puerta. El actor se sentó en una mesa afuera y pidió un café.

"Entonces el mozo entra, va a atender una mesa y, entre que le trae el café, no estaba más", siguió Varela su relato. El camarero salió rápido cuando vio que el actor y los tres chicos cruzaban Avenida del Libertador, camino a Barrio Parque, pero no llegó y se terminaron yendo sin pagar. Finalmente, la panelista reveló el nombre del famoso y aprovechó para chicanearlo: "Es 'Manguera' Valenzuela, ex de Juana Viale. Gonzalo, volvé a pagar, todavía te esperan".

Para Manguera Valenzuela, "todo se paga en la vida"

Gonzalo Valenzuela confesó haber sido uno de los tantos estudiantes de primaria y secundaria que apodaron a muchos de sus compañeros. Esto, según él, fue motivo suficiente para sufrir el karma de haber contraído el sobrenombre de "Manguera", que se hizo viral: “Yo me hice conocido por esa obra de teatro y me quedó el apodo. Después cuando llegue a Argentina les encanto ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más. Yo en el colegio fui bastante revoltoso, le puse muchos sobrenombres a mis compañeros y por eso la pagué. Todo se paga en la vida”.