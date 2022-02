Figura de Bendita TV escrachó a su exmarido y lo trató de mantenido

Una de las panelistas históricas del ciclo conducido por Beto Casella rompió el silencio y le arrojó un "palito" a su exmarido.

Estalló Bendita TV: El picante palito de "La Gallega" a su ex.

Estalló Bendita TV: El picante palito de "La Gallega" a su ex.

Lola Cordero, alias "La Gallega", es una de las panelistas históricas del ciclo Bendita TV (El Nueve) y una de las figuras más queridas del mismo. Por eso, el anuncio de su reciente separación del periodista de cine y series, Alexis Puig, llamó la atención a todos sus seguidores de las redes sociales. Felizmente soltera, la locutora aprovechó para arrojarle un filoso dardo a su ex, al aire del programa de Beto Casella.

Todo comenzó con un debate que se abrió en Bendita sobre un "cazador de infieles" que surgió en las redes, sobre lo que Beto Casella preguntó a su panel si recibían fotos subidas de tono de parte de sus seguidores. Tamara Petinatto dijo que sí y reveló cuál es su método para espantar a estas personas. Bromista, Casella retrucó: “Gallega, ¿hay río revuelto estos días?”. La pregunta no fue al pasar, dado que Lola Cordero se separó hace relativamente poco de Alexis Puig, tras 19 años juntos.

“¡De todo, Beto! ¡No sabés cómo están! Duro y parejo, algunos son intensos”, afirmó Lola, que explicó su estrategia para volver a enamorarse pero no caer en ninguna trampa. “Yo estoy pidiendo currículum, igual. Por currículum tiene que ser profesional y lo que me pida Ale Maglietti, que es mi asesora. Ella me dijo que tengo que preguntar si es propietario y si es profesional”, manifestó, entre risas.

Picante, Maglietti se sumó al juego y aportó: “vos mándame a mí el nombre y yo te investigo todo". Tras más de una década trabajando a la par, Beto Casella advirtió: “no es que le interese la billetera, pero para seca está ella”. Dicho comentario logró que Lola expulsase un fulminante dardo contra su ex, dando a entender (de forma muy elegante) que era un mantenido: “y si, la verdad que sí, chicos. De verdad, Ya fueron veinte años de manteniendo gente, ayudando a gente. Quiero que me mantengan a mí, me ayuden a mí".

El duro anunció de "La Gallega"

"Estas navidades vienen con cambios, los dos decidimos dar por terminada la pareja", reveló la periodista española sobre la separación, que según contaron los dos sería en buenos términos y sin terceros en discordia. "Estas navidades vienen con cambios. Alexis Puig y yo cumplimos 19 años juntos y hoy los dos decidimos dar por terminada la pareja", explicó de forma sencilla y contundente Cordero en sus historias de Instagram. Además de asegurar que fueron muy felices juntos y que quieren "seguir siéndolo", la ibérica le deseó al padre de sus dos hijas, "lo mejor siempre".