Figura de Bake Off que trabaja para Betular polemizó con los nuevos participantes: "Sin viejas"

Julia Debicki tuiteó sobre el rango etario de la nueva edición de Bake Off y destrozó a una participante de la primera temporada, con la que compitió.

Julia Debicki participó en la primera edición de Bake Off Argentina y no tuvo en reparos en dar una durísima opinión en el comienzo de la actual temporada de la competencia de pasteleros. Además de ser ex participante, la cocinera trabaja como pastelera en el Palacio Duhau, Park Hyatt Buenos Aires, donde tiene como jefe nada menos que a Damián Betular, jurado del popular certamen.

El comienzo de la nueva edición de Bake Off trajo muchas opiniones de ex participantes, famosos, especialistas y cocineros, que dieron su parecer tanto en las redes como en los distintos programas que los consultaron. Pero así como se habló de muchas de estas opiniones, hubo una del día en que comenzó a emitirse el programa que pasó totalmente desapercibida pese a ser una bomba total. La misma la brindó a través de su cuenta de Twitter Julia Debicki, participante de la primera temporada y empleada de Damián Betular en el Palacio Duhau.

Julia Debicki, ex participante de Bake Off.

"Chicos lo único que voy a decir: ALFIN UN BAKE OFF SIN VIEJAS LPM", lanzó Debicki, durísima con el rango etario de las ediciones pasadas de la competencia y destacando la elección de participantes de la temporada actual. Pero eso no fue todo, porque la pastelera que trabaja bajo las órdenes de Betular en el Palacio Duhau disparó una crítica demoledora para una de las concursantes de la edición en la que ella participó y que ganó Gastón Salas.

"Sin viejas chotas como Elsa", indicó en otro tuit, recordando de no muy buena manera a Elsa Cáceres, que compitió contra ella en la primera edición del programa y que llegó a alcanzar las semifinales del certamen. Claro que parte de la pica puede provenir de que Debicki cayó en las instancias definitorias contra Elsa en el 2018.

La opinión de Damián Basile de los nuevos participantes

Tras la descalificación de Samanta Casais por incumplir las reglas de Bake Off, el ganador del segundo certamen local fue Damián Basile. Como voz autorizada, el pastelero contó sus sensaciones sobre los participantes de la presente temporada: "A los chicos de ahora los veo con muchas ganas de ser famosos". Pese a que pareció una crítica bastante dura, Basile se encargó de aclarar que no lo decía como "algo malo". "Estaría bueno que la televisión esté más adaptada a la nueva gente. Esto es un reality, suma el personaje, la actitud suma para el reality", explicó el ganador de la segunda edición de Bake Off.