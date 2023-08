Figura de América TV "quemó" a Rolando Graña al aire: "No alcanza"

Una importante figura de la señal abierta expuso uno de los costados menos conocidos del periodista Rolando Graña y se produjo un momento tenso al aire.

El periodista y figura de América TV Rolando Graña fue protagonista involuntario de un tenso momento al aire de un magazine de televisión, cuando quedó evidenciado uno de los aspectos íntimos menos conocidos de su vida. "Viene con cualquier cosa", sentenciaron, exponiendo al gerente de noticias del canal.

Invitada a Desayuno Americano, la productora de América TV y A24, Giselle Krüger -también esposa de Rolando Graña- le contestó a Pamela David qué tareas del hogar hace el periodista y generó un tenso debate entre los panelistas del show. "Rolando hace las compras pero las hace mal. Yo le hago la listita pero viene con cualquier cosa. Si le digo 'necesitamos toallitas para Lina, lavandina, gaseosa, viene con agua, algodón y pan", denunció la mujer.

De forma inmediata, los varones del panel iniciaron una guerra de sexos en defensa de Graña y Carlos Monti fue quien llevó la delantera argumentando: "Ir a un supermercado es un dolor de cabeza. Nunca encontrás nada. Te cambian de lugar las cosas, es complicado". "Uno pone voluntad y no alcanza (..) Hay que darte un GPS en un supermercado", completó Paulo Vilouta.

"Tengo un amigo que, pobre, está dominado. Va y saca fotos para preguntarle a la mujer", agregó Vilouta antes de ser parado por Pamela David. Luego, Krüger sumó un dato más sobre los dotes del periodista en la intimidad: "Rolando cocina rico. Con lo que tiene, hace magia. ¡A veces termina cocinando con Novagina y huevos pero te hace una comida espectacular! Cocina dos o tres veces por semana. Él cocina y yo lavo los platos".

El dictamen de Rolando Graña por la llegada de Tinelli a América: "Gente caprichosa"

Los humores de algunas figuras de América TV se habrían caldeado tras la llegada de Marcelo Tinelli a la señal, en el cargo de la gerencia artística de la señal. La convulsión que esto generó hizo que se filtrasen algunos comentarios de periodistas que estarían con malestar por la presencia del exconductor de El Trece y uno de ellos habría sido Rolando Graña, actual gerente periodístico del Grupo América, quien salió a aclarar los rumores de enfrentamiento.

Uno de los cronistas de Socios del Espectáculo (El Trece) fue a buscar a Rolando Graña y le preguntó: "Se habla sobre la llegada de Marcelo, Graña molesto...". Ante estos dichos, el periodista se mostró firme y afirmó, en tono cortante: "No, somos gente de la industria...".

No dando el brazo a torcer, el periodista volvió a presionar a Graña y expresó: "Baby está molesto... Me dijo 'lo saco a patadas si Tinelli me ocupa la cochera'". Sobre los dichos de su compañero, el gerente periodístico de América TV indicó: "Baby me gasta a mí...". Y para terminar con las versiones que lo muestran enfrentado a "El Cabezón" Graña sostuvo: "Todos somos gente de la industria, salimos en cámara, laburamos poniendo la cara, pero somos gente de la industria, de los escritorios. Somos gente de la industria, no somos gente caprichosa".