Durante la noche del lunes hubo una fuerte sorpresa en la televisión. Alejandro Fantino presentó en su nuevo programa de ESPN a todo su nuevo equipo y allí estaba Fernando Niembro, el ex candidato a diputado bonaerense por Cambiemos, que quedó inmerso en múltiples acusaciones por un escándalo millonario.

La sorpresa invadió las redes sociales cuando el público se enteró de la presencia de Niembro que, desde su lugar de invitado, trató de bajar linea política lo más que pudo. Incluso, hasta metió algunas "paredes" con Oscar Ruggeri quien, entre otras cosas, se quejó de la vuelta a clases.

Desde su lugar de operador, Niembro sostuvo en un par de ocasiones: "¿Que oculta Tinelli?" Tinelli se reúne con el presidente todos los días." Por otro lado, en su operación mediática el presentador sostuvo: "Tinelli paso de ser un tipo en colores para ser blanco y negro para ser un cortesano de Tapia"

A mediados de año, el comentarista de radio se molestó el aire porque le ofrecieron ser columnista de Eduardo Feinmann y cambios de horario en Radio Rivadavia. El relator afirmó que está molesto con las autoridades de la emisora y agradeció a los oyentes de la radio por haberlos acompañado.

"Les dije que no soy columnista de nadie, era peyorativo e indignante que me dijeran algo de ese tipo. Tengo orgullo, salud y no voy a permitir que me humillen. Por allí no aportarían quienes conducen las fuerzas de otros, allá ellos. Si se ven obligados a tener que decirme que ahora, apenas dos meses después, el deporte no interesa al mediodía cuando es el programa que más rinde. Me voy agradeciéndoles a todos", afirmó Niembro.