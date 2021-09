Fernando Gago le habría sido infiel a Gisela Dulko con una amiga: "Está destruida"

Fernando Gago engañó a su esposa, Gisela Dulko, con una amiga llamada Verónica. Según el abogado de la extenista, están camino al divorcio.

Fernando Gago se convirtió en tendencia este martes tras las declaraciones de Cinthia Fernández y Ángel de Brito. Durante la transmisión de Los Ángeles de la Mañana (LAM), la panelista y el conductor aseguraron que él le fue infiel a su esposa, la extenista Gisela Dulko. El exfutbolista la habría engañado con una mujer llamada Verónica Lafitte, que junto con su respectivo marido, Martín, formaba parte del grupo de amigos de ambos.

“Podemos confirmar que la separación entre Fernando Gago y Gisela Dulko va a ser un divorcio. Es una historia que duró diez años de matrimonio, dos de noviazgo, y ahora van al divorcio directamente”, comenzó de Brito. “Sí, efectivamente. Se confirma que de parte de Gisela ya empezó las conversaciones para iniciar el trámite de divorcio, no es que hay posibilidad de reconciliación. La postura de Gisela es que está destruida, la está pasando muy mal”, agregó Cinthia.

“La versión que tengo, y también la confirmé de manera legal, es que había abierto la puerta y los encontró a ellos haciendo el amor”, agregó Fernández. “Lo peor de todo es que ellos eran muy amigos desde hace dos años. Se los veía a los cuatro ir para todos lados, a Gago, a Gisela, a Verónica y al marido que se llama Martín y es abogado. Él también está destruido”.

A raíz de esto, la esposa de Gago tomó la decisión de mudarse de su casa en Nordelta a San Isidro. Además de mudarse, Gisela tuvo que cambiar a sus hijos de colegio, ya que los chicos compartían escuela con la hija de Martín y Verónica.

Por último, Cinthia contó algo más: que cuando dieron la noticia, una mujer muy misteriosa los llamó para desmentirlo. “Se contactó gente, que para mí es Verónica, pero se hizo llamar como ‘Andrea, una amiga muy cercana a Verónica’. Para mí es Verónica. Me dijo que toda mi versión era mentira, que obviamente quedó desestimado cuando hablo con el abogado de Gisela y me dijo que el divorcio no se inició, pero que están hablando para empezarlo”.

¿Quién es Verónica, la mujer con la que Gago le fue infiel a su esposa?

Según el relato de Cinthia, Verónica tiene una escuela de danza en Nordelta. “Verónica Laffitte tiene una hija que asiste al mismo colegio y el chico al que le fue infiel dicen que es un bombón y buen papá”, explicó la panelista, en referencia a Martín. “Todo esto transcurre en el barrio Los Castores y el Colegio Northfield. No termina ahí. Ahora esta señorita Verónica puso su Instagram privado. Todas las conexiones las tengo chequeadas. Ella es mamá del colegio”, confirmó.