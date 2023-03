Fernanda Iglesias mandó al frente a Tinelli: "Quiero contar esta anécdota"

Fernanda Iglesias contó una explosiva anécdota de cuando estaba en pareja con Martín Bossi y que tiene a Marcelo Tinelli como protagonista.

Fernanda Iglesias sorprendió a todos al revelar una información explosiva en una de las últimas entrevistas que dio para la televisión argentina, a poco de irse a vivir a España. La periodista contó una anécdota con Marcelo Tinelli como protagonista y cuando ella estaba en pareja con Martín Bossi.

"Como Martín Bossi salía con Momi (Giardino), y Tinelli sabía que salía con Momi, un día, según Martín Bossi. Martín Bossi me lo dijo a mí… ¿tienen miedo?", comenzó Iglesias, esperando el aval de las entrevistadoras Lourdes Sánchez y Julieta Camaño. Entonces, la periodista continuó haciendo un repaso sobre cómo eran las relaciones de ese entonces: Tinelli y Bossi eran amigos; y el humorista había dejado a Giardino para empezar a salir con ella.

"Tinelli se enteró. Entonces Tinelli, según Martín Bossi, le dijo ‘¿qué hacés saliendo con esa fea de Fernanda Iglesias si la tenés a la bomba de Momi?'", disparó Fernanda Iglesias ante la perplejidad de sus entrevistadoras, que no podían creer lo que estaban escuchando. Para concluir, Iglesias insistió: "Martín Bossi me dijo eso. Así que cuando vi que estaba, me dije ‘ah, ya le gustaba en ese momento’. ¿Fue fuerte?".

La anécdota de la periodista tiene como contexto que los rumores de romance entre Tinelli y Momi Giardino son cada vez más fuertes. Lo cierto es que pese a las especulaciones, por el momento ni el conductor ni la bailarina hablaron de su supuesta relación.

Denuncian a Marcelo Tinelli por incontables deudas con trabajadores: "Con los salarios no se juega"

Marcelo Tinelli está contra las cuerdas desde hace varias semanas tras el incremento de denuncias en su contra por falta de pago. Su productora LaFlia estuvo involucrada en la gestión de Canta Conmigo Ahora, el reality show que condujo por El Trece durante 2022, y ya hay más de 60 familias en una "situación crítica", según lo manifestado en las redes sociales.

Semanas atrás, dos integrantes del jurado de Canta Conmigo Ahora utilizaron sus redes sociales para escrachar a Marcelo Tinelli: Sonia Sivelli y Déborah Turza estallaron y dijeron que no les pagan desde diciembre. En esta oportunidad, el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) publicó un contundente comunicado a través de su cuenta de Twitter.

"La productora La Flia de Marcelo Tinelli no pagó el sueldo de febrero a sus trabajadores. Más de 60 familias están atravesando una situación crítica. Con los salarios de los trabajadores y las trabajadoras no se juega", expresaron en el tuit que tiene decenas de reacciones. "Tinelli, hacete cargo", finalizaron etiquetándolo.

Por el momento, el "Cabezón" no salió a dar explicaciones de manera pública ni en sus redes sociales. De acuerdo a lo que se había filtrado hace unos pocos días, El Trece es quien en teoría le debe plata a La Flia, y por consiguiente, la productora no les está pagando a quienes trabajaron para ellos. "Canal 13 pagá, o La Flia, sacá la guita de algún lado", había dicho Sonia Sivelli en un video publicado en Instagram.