Felipe Fort incomodó a Rocío Marengo con una pregunta en vivo

El heredero del empresario puso en aprietos a su tía y la expuso al aire de Socios del Espectáculo.

Felipe Fort expuso a Rocío Marengo con una pregunta en vivo. En una reciente entrevista que los mediáticos dieron para el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el hijo de Ricardo Fort incomodó a su tía con una consulta que ella decidió no contestar.

Desde que cumplió la mayoría de edad, el hijo de Ricardo Fort decidió aparecer más seguido en los medios e interactuar con los diversos programas para contar algunos detalles de su vida personal y la empresa familiar. Sin embargo, recientemente, el joven se corrió un poco del eje "profesional" y dio una nota más relajada en donde sacó a la luz su lado más polémico.

Rocío Marengo está en pareja con Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort, desde hace casi una década. Pese a los miles de rumores que hubo en torno al vínculo que la mediática mantenía con sus sobrinos, en una reciente entrevista con Socios del Espectáculo, dejaron en claro lo bien que se llevan. Interceptados por el móvil de El Trece, Marengo, Felipe y Martita Fort accedieron a contestar algunas preguntas.

Hacia el final de la entrevista, Felipe Fort tomó el mando de la misma y jugó a ser notero del programa. Ante esta oportunidad, el joven de 18 años decidió hacerle una incómoda pregunta a Rocío Marengo. Sorprendida ante la actitud de su sobrino, la exparticipante de MasterChef Celebrity tardó unos segundos en reaccionar.

"¿Rocío, para vos quién es tu preferido, Martu o yo?", consultó Felipe Fort refiriéndose a él y a su hermana melliza. Rocío Marengo quedó atónita ante la consulta y se limitó a reír. Esta reacción fue tomada con una respuesta válida por el joven y decidió terminar la entrevista en ese momento: "Bueno esto fue para Socios del Espectáculo, un saludo".

Rocío Marengo está a punto de cumplir su sueño: pronto será mamá

Luego de hacer público su deseo de convertirse en mamá en reiteradas ocasiones, Rocío Marengo confirmó que este sueño está muy cerca de hacerse realidad. A través de sus historias de Instagram, la mediática contó la noticia y alegró a sus miles de seguidores que siempre la acompañan en sus proyectos.

"¿Vas a ser mamá? Me muero de amor", fue la consulta de una seguidora que disparó la sorpresiva respuesta de Marengo. "Si, si. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy feliz, segura y tranquila", aseguró la mediática en sus redes sociales.

Por otro lado, Rocío Marengo aseguró que no le exigirá a Eduardo Fort que se haga cargo del bebé, ya que es una decisión personal. "Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo", aseguró en una entrevista con revista Pronto.