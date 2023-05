Fede Bal reveló lo menos pensando sobre Carmen Barbieri: "Es muy difícil"

El actor hizo un sorpresivo comentario sobre su madre y reveló un detalle desconocido públicamente. El descargo de Fede Bal sobre Carmen Barbieri.

Fede Bal expuso un lado desconocido de Carmen Barbieri y brindó detalles sobre el tema en una reciente entrevista. El actor habló a fondo del vínculo con su mamá y contó un rasgo de su personalidad desconocido mediáticamente.

El reconocido actor brindó una entrevista exclusiva con Fer Dente para el ciclo Noche al Dente en América TV, y habló sobre el escándalo que protagonizó en el verano tras serle infiel a su entonces novia, Sofía Aldrey. Y aunque si bien confesó que "la monogamia ya no es para él", aseguró que el escándalo le pegó fuerte a su mamá y tuvo que conversarlo en profundidad.

"Ella sufre y siente que tiene que hablar por mi y yo nunca le pido eso, de hecho le pido lo contrario", empezó por contar. "Yo le digo 'mamá dejame pelear mis propias batallas, ya soy un adulto'", reveló también y aseguró que su mamá "es consciente de que él tiene 33 años, pero lo cuida como si tuviera 8". En este marco, lanzó: "Es muy difícil contarle cosas a ella porque tiene la cuota del drama, ella es una drama queen".

Más allá de estos "defectos", Bal confesó: "Es la mejor mujer del mundo y si alguien quiere decir que tengo un complejo de Edipo, que lo digan, yo amo a mi mamá. Cuando hablo de ella me emociono, porque no suelo hablar de ella públicamente".

Carmen Barbieri atendió a Fede Bal, a quien trató de miserable

Carmen Barbieri sorprendió a todos durante una entrevista que le dio a Implacables (El Nueve), al atender con todo a su hijo Fede Bal con un fuerte reclamo por una actitud que tiene el actor. "Es el primero y el último", le remarcó el joven en una charla que tuvo con su madre hace ya un tiempo.

La capocómica y conductora suele defender a capa y espada a su hijo Fede Bal, quien protagonizó más de un escándalo mediático en los últimos años. Pero en las últimas horas no dudó en lanzarle una feroz crítica al actor cuando fue consultada sobre los viajes que realiza gracias al programa Resto del Mundo.

Es que durante el móvil, el cronista la elogió el outfit que llevaba y quiso saber si se trataba de un regalo de Fede Bal de alguno de los viajes que hace con el ciclo de El Trece. "No, Fede me trae un imán para la heladera", replicó con sinceridad Carmen Barbieri, generando sorpresa en los integrantes del programa de El Nueve.

"Viajó por el mundo y te trajo un imán. ¡Encima que no paga nada trabajando! ¿Qué te trajo?", le repreguntó un integrante del ciclo que conduce Susana Roccasalvo. Sincera, Barbieri reconoció el reclamo que ya le hizo: "Yo le pido cosas. 'Traeme una piedra del Muro de Berlín'".

"En uno de los primeros viajes, el año pasado, me trajo un perfume carísimo y me dijo: ‘Mamá, es el primero y el último que te traigo'", agregó la conductora de Mañanísima. De todos modos, la propia Carmen explicó que no quiere que gaste, ya que es "mucha plata". Para cerrar, Carmen Barbieri concluyó: "Cuando Fede está de viaje nos hablamos y nos miramos más que cuando está acá. La distancia pega".