Fede Bal reveló la verdad de por qué lavaba las sábanas a la madrugada:

El escándalo de las sábanas de Fede Bal destapó la olla de las infidelidades, pero según el mediático el motivo del lavado fue otro muy distinto.

Fede Bal sorprendió a todos al revelar que no lavó las sábanas a la madrugada por una infidelidad. El hecho que desató el escándalo con su expareja Sofía Aldrey y deschavó los engaños del actor tuvo, en verdad, otro motivo que también llevó al enojo a la joven.

El actor hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri viene de semanas turbulentas en las que estuvo en el centro de la escena por su caso de múltiples infidelidades. Su relación con Sofía Aldrey terminó por ese motivo y los especialistas en temas de farándula habían señalado que la mujer empezó a sospechar cuando descubrio que el mediático lavaba sábanas durante la madrugada, gracias a las alertas de un lavarropas inteligente. No obstante, él se encargó de desmentir esa versión.

Entrevistado por Intrusos (América TV), confirmó que la situación existió, pero negó que el lavado fue para tapar las huellas de sus infidelidades. “Parece que se fue alguien y yo limpié las sábanas, pero no fue así. Ella pensó eso”, aseguró Bal en sus declaraciones.

De inmediato, Fede sugirió que existía otro verdadero motivo del famoso lavado de madrugada. “Lavé un montón de sábanas, ropa y cosas a las tres o cuatro de la mañana. Pero la explicación es otra. Posta que no es como piensan todos, que se fue una chica y yo lavé. No fue eso, pero no lo voy a contar porque me parece un montón”, detalló tratando de tapar el motivo el ex Bailando por un Sueño. Aunque finalmente se conoció Al mismo tiempo, sí reconoció que Sofía recibió en su momento una notificación en su celular que le avisó del inicio del lavado y le preguntó el motivo, pero que “era otro el contexto”.

Filtran la vedad sobre el lavado de las sábanas de madrugada de Fede Bal

Si bien Bal ocultó lo más que pudo los detalles de ese momento, el periodista Pablo Layús pudo saber la verdad y no se guardó nada. “Él había hecho una promesa de que no iba a haber más reuniones o fiestas en su casa. Eso no se cumplió, hubo una, uno de los invitados no se sintió bien, se acostó a dormir, en un momento se levantó y vomitó todo”, resaltó el panelista.

Y agregó: “Sofi empezó a sospechar y vio que no cumplió nunca con el hecho de no hacer reuniones en su casa”. “No sé si Fede Bal decidió lavar… Quisieron lavar en ese momento para que no quede impregnado”, concluyó.

Fede Bal comunicó su drástica decisión "para toda la vida" tras el escándalo

A semanas de haber protagonizado uno de los escándalos más fuertes del verano, Fede Bal se despidió de la temporada al comunicar la drástica decisión personal que tomó a raíz de la polémica. El actor se sinceró sobre la polémica, contó que "muchas cosas son verdad" y confirmó que tomó una determinación "para toda la vida".

El famoso actor le fue infiel a su novia, Sofía Aldrey, y a partir de algunos chats filtrados, se conoció que estuvo involucrado con muchas mujeres del medio durante sus años de noviazgo. Luego de ser interceptado por varios móviles a la salida del teatro en Carlos Paz, ciudad en la que brilló durante la temporada de verano con Kinky Boots, Bal decidió hablar sobre el escándalo en LAM al haber dado por finalizado su serie de shows en Córdoba. Fue en este espacio que aseguró que le resulta imposible "tener una relación monogámica".

"Soy el protagonista de los chats que se filtraron. Hay cosas que son mentiras y muchas que son verdad, por eso me separé, sino no estaría separado. Pero yo no tengo mucho más para aclarar", dijo el hijo de Carmen Barbieri sin ánimos de profundizar en el tema. Sin embargo, luego fue consultado por la posibilidad de mantener una nueva relación a futuro y el actor se sinceró: "Nunca más en la vida. Nunca más en la vida".

En este marco, y ante la sorpresa del notero por esta confesión, Bal profundizó: "Una relación monogámica, no puedo, no me sale". Por último aseguró que no tomará medidas legales con su ex por haber filtrado los chats y que prefiere quedar en "buenos términos" con ella dentro de los posible.