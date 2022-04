Fede Bal le pidió casamiento a su novia y fue rechazado por un particular motivo

El famoso conductor tiene proyecciones a futuro con su pareja, pero no consiguió la respuesta esperada por parte de su novia, Sofía Aldrey.

Fede Bal le pidió casamiento a su novia, Sofía Aldrey, pero no obtuvo la respuesta esperada. Tras sufrir el trágico accidente que le costó una fractura expuesta y varias lesiones menores en su cuerpo, se hicieron públicos los deseos del conductor de formar una vida en conjunto a su pareja. Pero por un insólito motivo la maquilladora se negó.

Actualmente, Fede Bal se encuentra en Brasil a la espera de la operación que reconstruirá el hueso y los tejidos rotos. Mientras tanto, el conductor cuenta con el apoyo de Carmen Barbieri, su mamá, y Sofía Alderey, su novia, quienes viajaron a Río de Janeiro para acompañarlo en este momento. Precisamente, el actor se entusiasmó con la llegada de sus seres queridos y decidió sincerarse con su novia y revelarle las grandes proyecciones a futuro que tiene con ella: casarse y formar una familia juntos. Pero la reacción no fue la esperada.

Instalada en Brasil para acompañar a su hijo, Carmen Barbieri no dejó de lado sus responsabilidades laborales. Por este motivo, aún está al frente del programa Mañanísima, emitido por Ciudad Magazine, de forma virtual. Justamente, en una de las últimas emisiones del show, la conductora se refirió al vínculo que su hijo mantiene con Sofía y expuso el accionar del conductor de El Trece. "Me dijeron que Fede se emocionó hablando de ella. Qué bien que reconozca que Sofía es otra leona. Quiero que se casen", empezó por decir Barbieri.

En este marco, Barbieri contó el contexto en el que Fede Bal le pidió casamiento a su novia. "Dice que cuando le dan morfina, porque tiene mucho dolor y le dan morfina, le dice ‘nos casamos, tenemos hijos’. Ella le dice ‘me gustaría que me lo digas sin morfina’", expresó entre risas la capocómica. "Es muy gracioso. Dice que ‘siempre, cuando toma una copa de más o cuando le dan morfina, me dice que quiere tener hijos. Querría que me lo diga fresco'", citó Carmen a su nuera para cerrar el tema.

Cómo está la salud de Fede Bal

Mientras grababa una nueva entrega de Resto de Mundo, Fede Bal sufrió un grave accidente que le generó fuertes lesiones. El actor se encontraba en la localidad de Paraty, a 200 kilómetros de Río de Janeiro cuando quiso hacer un vuelo en un parapente con motor, pero la situación terminó mal: el actor se estrelló y terminó con una fractura expuesta de brazo.

Luego de pasar varios días internado, el viernes 29 de abril Fede Bal se someterá a la cirugía de reconstrucción. "Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa. Con todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operar otra vez", reveló Barbieri luego de contar que su hijo tenía una herida sucia con tierra y pasto.

"Están perfectos los tendones, gracias a Dios. Tiene tres o cuatro fracturas, una expuesta, y hay que ponerle clavos y una chapa", continuó Barbieri en diálogo con Momento D. Cabe resaltar que Fede Bal también tiene una fractura en la nariz y una fisura de pómulo.