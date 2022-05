Fede Bal fue dado de alta tras la operación: cuándo regresa al país para hacer la rehabilitación

Tras realizarse la operación para acomodar la fractura expuesta que sufrió en su brazo, el conductor regresa a Argentina a enfocarse en su salud.

Luego de someterse a la intervención quirúrgica para solucionar la fractura expuesta en su brazo izquierdo, Fede Bal fue dado de alta. En este contexto, el conductor continuará con su rehabilitación en Argentina luego de sufrir la fuerte caída en Brasil mientras grababa una parte de Resto de Mundo, su programa de El Trece.

Hace unos días atrás, Fede Bal fue víctima de un terrible accidente mientras realizaba un vuelo en parapente con motor: el conductor terminó con una fractura expuesta en el brazo, varios golpes y una fisura en su nariz. Afortunadamente, el conductor pudo intervenirse quirúrgicamente y todo salió muy bien, motivo por el cual regresará al país para continuar con su rehabilitación.

"Hace minutos acaban de darle el alta a Federico Bal en Brasil. Mañana mismo va a estar regresando al país. Vuela con Carmen y Sofía. Va a comenzar las series de kinesiología para rehabilitarse", reveló el periodista Gonzalo Vázquez en Intrusos. En este contexto, se conoció que el actor hará la rehabilitación en Argentina y esperará a estar recuperado en un gran porcentaje para retomar sus actividades laborales.

Además, Carmen Barbieri y Sofía Aldrey también regresarán a Argentina luego de pasar varios días en Brasil para acompañar a Fede Bal en su tratamiento de salud. "Llora todo el tiempo. Dice que cuando duerme sueña con el accidente. Me hace acordar a mí cuando estaba internada, tiene un montón de vías. Pide morfina a la noche porque el dolor es insoportable. A mí no me gusta nada eso pero es la única forma de que pueda dormir tres o cuatro horas", reveló Barbieri sobre el tratamiento que atravesó su hijo.

"Fue una operación muy grande, un momento muy duro. Yo tuve que dejar mi vida, cualquier mamá lo haría. Si estaba en China también me hubiera tomado un avión porque quiero acompañarlo, hablar con los médicos porque no sabía si me estaba contando toda la verdad. Yo no soy la leona que ustedes creen, a veces flaqueo y bajo los brazos", añadió la actriz al frente de su programa, Mañanísima, emitido por Ciudad Magazine.

El emotivo posteo de Fede Bal sobre la superación personal

Luego de la emisión del fin de semana de Resto de Mundo, Fede Bal reapareció en sus redes sociales con una reflexión muy especial. "Esta vida merece ser vivida. Gracias por tan lindos comentarios del programa de ayer. Le ponemos el corazón todos los que hacemos Resto de Mundo y queríamos dejar un buen mensaje porque hay una forma sana y distinta de tomarse los accidentes: con humor y amor", empezó la publicación.

"Y sobre todo agradeciendo el poder contarlo. Sábado que viene, un poco de Río de la mano de Carmen Barbieri por El Trece y mi recuperación desde la clínica y ya después seguimos recorriendo el mundo con el formato de siempre de la mano de un conductor en rehabilitación (porque nada me va a dejar sin viajar por el mundo haciendo locuras)", sentenció.