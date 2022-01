Fede Bal frenó 100 argentinos dicen y confesó: "No voy a llorar, pero es un problema que tengo de niño"

Fede Bal reveló en 100 argentinos dicen cuál es el medio que tiene desde su niñez y que todavía no pudo resolver.

Fede Bal está reemplazando a Darío Barassi en la conducción de 100 argentinos dicen. En medio de uno de los juegos del programa, salió un tema de conversación que lo sensibilizó especialmente: un miedo de la infancia que todavía no se logró sacarse de encima en la adultez.

El juego, que consiste en adivinar palabras con algunas pistas, le trajo un recuerdo de su niñez y terminó confesando frente a las cámaras cuál es este temor que tiene desde niño. Al ver la reacción de uno de los concursantes, que intentaba contener la risa, le pidió que por favor no se burlara de él.

“Bicicletería”, dijo el participante intentando adivinar la palabra secreta. “Bicicletería, sí…”, pensó en voz alta el hijo de Carmen Barbieri. Después de unos segundos de silencio, expresó: “Yo conté el otro día que no sé andar en bici, pero me imagino que…”. Inmediatamente, el concursante puso un gesto de asombro y él lo notó enseguida.

“No me mires con esa cara. Tampoco me boludees, Nico. No sé andar en bici, sí. No voy a llorar, pero es un problema que tengo de niño, hace muchos años”, expresó Bal. Al notar que el musicalizador le puso una canción emotiva de fondo, agregó: “¡No voy a llorar! Yo sé que garpa, pero no voy a llorar. Basta, no voy a llorar”.

El reemplazo de Fede Bal a Darío Barassi en 100 argentinos dicen y un positivo de coronavirus

Darío Barassi se encontraba de vacaciones en Cancún, México, junto con su esposa y su hija. Mientras tanto, sus seguidores le dejaron varios mensajes diciéndole que lo extrañan y pidiendo por su regreso. “Me fui dos semanas nada más, eh. Yo ya volví a laburar, ya arranqué. Nada más que estoy con dos laburos. Voy a arrancar con la serie y en el medio voy a seguir avanzando con algunos programas de 100 argentinos dicen”, contestó el conductor.

Mientras tanto, Fede fue el designado para reemplazarlo. La idea era que lo hiciera desde algunos días antes de lo que en realidad sucedió, pero resulta que justo antes había estado de viaje en Mar del Plata. Cuando llegó el día en que tenía que presentarse al canal, se dio cuenta de que lo mejor era hisoparse para prevenir contagios.

“Lo iba a reemplazar a Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen y, por precaución, sentí que lo mejor era que la producción me mandara a alguien para que me pueda hisopar, y me dio positivo”, explicó Bal. “Así que cuídense. Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, donde tuve unos eventos y actividades que tuve que hacer. Seguramente, me lo contagié por ahí”, cerró.