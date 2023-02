Fede Bal confirmó lo que todos imaginaban de los chats: "Una locura"

El actor habló sobre la viralización de chats privados en los medios de comunicación y fue contundente al respecto. Fede Bal se sinceró sobre cómo vive este momento complicado a nivel mediático.

Fede Bal habló sobre los chats que se viralizaron en las redes sociales y se publicaron en los medios de comunicación y dio a conocer si iniciaría acciones legales por violación a su intimidad. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal recordó la historia de sus padres y cuán escandalosa fue su separación a nivel mediático.

"De mis viejos muchas veces dije que aprendí de lo bueno y de lo malo, de no repetir historias. Pero hoy en día siento que algunas caigo igual y en otras creo que hago la diferencia. Intento que mi vida privada se mantenga en privado, mientras yo pueda manejar lo mío. Mis declaraciones, me refiero. Que de golpe la gente hablé de mí, yo no lo voy a poder controlar nunca en mi vida", comenzó su descargo el protagonista de la obra Kinky Boots.

Bal sostuvo que la gravedad de una infidelidad puede medirse en cada pareja y sumó: "Me parece que poner un abogado a todo esto es una locura. Mis viejos lo hicieron porque tenían mambos más grandes. Se separaron en un momento donde a mí me dolió mucho. Fue muy feo durante muchos años se habló de eso".

"Ellos se ocupaban de que se siga hablando y fue lo que más me dolía. Éramos una familia realmente hermosa. Teníamos una familia hermosa", cerró el actor.

Fuerte revelación de Nazarena Vélez sobre Fede Bal y Flor de la V

La conductora de Intrusos fue acusada de ser amante de Bal debido a una serie de chats viralizados, pero ella aseguró que eran conversaciones falsas en su ciclo de TV. A pesar de esto, Vélez se pornunció al respecto en LAM y lanzó un dardo hacia la diva.

Ángel de Brito: Jorge Rial dijo en un momento que tu hija, Barbie Vélez, estaba celosa de la relación de Flor de la Ve y Fede Bal.

Nazarena Vélez: Para mí siempre tuvieron una relación muy rara. Es una opinión personal.

Ángel: Rial dijo que eran muy amigos…

Nazarena: Esto yo lo dije hace años…

Yanina Latorre: ¿Qué es rara?

Nazarena: Rara. Rara. Ella hizo una defensa de él, con una frase que...

Ángel: En el tema de la violencia, lo defendió a Fede.

Nazarena: Ella dijo: 'Le creo a todas las mujeres, menos a Barbie'. Entonces, yo dije: '¡Epa! ¿Qué pasó ahí?'. Desde mi punto de vista, siempre fue una relación en la que yo entendía que había cama en el medio. Esta es una percepción mía, como madre. No de Barbie.

Yanina: ¿Barbie le tenía celos (a Florencia)?

Nazarena: No. Y de hecho (Flor) estaba en el medio de los chats (de Fede) con Laurita (Fernández).