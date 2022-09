Fantino explotó contra Closs y Vignolo tras su despido en ESPN: "Quiero decirles"

Fantino habló tras ser echado de ESPN y no se guardó nada. Closs y el Pollo Vignolo, los apuntados por el periodista luego de conocerse su despido.

Alejandro Fantino rompió el silencio tras conocerse su despido de ESPN. El conductor volvió a apuntar contra Sebastián "Pollo" Vignolo y Mariano Closs, y lamentó ser quien tenga que dar un paso al costado en el canal al que volvió tras muchos años alejado del periodismo deportivo.

“Me arrepiento, yo no soy así, yo no hablo así, yo propongo otro tipo de periodismo. Estoy loco pero no soy así. Porque sino te estoy faltando el respeto. Me equivoqué con vos, oyente, y está mal eso. El periodismo que yo propongo es otro”, expresó Fantino en Neura y agregó: "Closs vuelvo a vos, Pollo vuelvo a vos. Es cómodo también este lugar. Te lleva a decir cosas que no querés decir. Justo nace Neura, este medio que es nuestro, con amigos. Y a partir de ahora me voy a dedicar como hice contra el grondonismo, a periodistas como Closs y Vignolo, que son los dueños del sistema, de la pelota. Tienen la potestad de sentar y decirle a alguien como Cascini y de hablar con los árbitros y pedirles disculpas. Mariano, Pollo, vamos, debatamos”.

Claramente ofuscado por la situación, Fantino dijo: “¿Siempre me tengo que ir yo de lo tradicional, loco? ¿Por qué siempre me tengo que ir? Es triste permanentemente irse, loco, por qué siempre tengo que quedar afuera, porque siempre los Closs y los Vignolo se quedan y yo me tengo que ir. Siempre, hermano, me voy yo. No lo sé. Yo soy muy feliz y quiero decirles que no voy a estar más en ESPN, fui muy feliz. Me enteré por mis colegas que tenía reunión hoy en ESPN. Si no sale ahora, saldrá en un ratito el comunicado de la compañía. Quizás me adelanté. Fue en buenos términos. Así que no creo que tengan problema en que lo haya dicho antes”.

El mensaje de Fantino a Closs y Vignolo: "Seguramente me van a mandar una carta documento"

“Mariano, Pollo. Día a día. Relato, Twitter, Instagram. Tengo a mi abogado. Seguramente me van a mandar una carta documento para que deje de hablar, un vozalcito legal. Ustedes, Vignolo y Closs, representan el poder. Nosotros nos vamos y ustedes se quedan en el poder: de Torneos, de Fox, de Continental, de La Red. Representan la verdad. Ustedes son los señores y civilizados y nosotros somos los locos, los sucios, los malos. Ustedes siempre adentro y nosotros afuera”.