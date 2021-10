Famoso actor de Netflix, nervioso por actuar con Adrián Suar: "Lo sufro"

Un reconocido actor de Netflix reveló que lo pone tenso actuar con Adrián Suar en una serie. Por qué le pasa esto.

Adrián Suar se encuentra en un momento muy movido de su carrera y tiene la oportunidad de demostrar que puede estar a la altura de grandes producciones. Es que, hace unos días, se conoció que forma parte del elenco de una nueva serie junto a diversos actores famosos. Uno de ellos es un histórico de Netflix, que curiosamente manifestó su nerviosismo por compartir trabajo junto al productor de El Trece y Pol-Ka.

Se trata de Andrés Parra, reconocido y destacado actor que interpretó a "Pablo Escobar" en la serie "Narcos", producida por Netflix, y que también tuvo un papel protagónico en "El robo del siglo". En una entrevista que le concedió a revista Gente, reveló que lo moviliza mucho ponerse a trabajar en "Los protectores", ficción en la que actúa con Suar.

"Yo llegué muy nervioso a ese proyecto y es uno de esos proyectos en los que uno quiere que haya cuarta, quinta y sexta temporada, como el Chavo del Ocho", manifestó Parra, que se ha preparado mucho para poder trabajar en un nuevo espacio como Star+, servicio de series, películas y documentales perteneciente a la empresa Disney.

Andrés Parra y Adrián Suar, juntos actuando en una serie.

En tanto, durante la charla que tuvo, el famoso actor también lamentó el mal momento que pasó tras el lanzamiento de "El Comandante", donde interpretó nada menos que al ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez: "Ese fracaso a mi me pegó porque me hizo plantearme un montón de cosas y me deprimí. Y me pregunté “¿Qué pasó?”. La dulce miel del fracaso. Y así se aprende".

Adrián Suar y Laurita Fernández, juntos en la nueva serie de Star+

La serie "Los Protectores" consta de 10 capítulos y se estrenará pronto en Star+, plataforma que llegó al país el 31 de agosto pasado. La historia gira en torno a tres representantes de fútbol que para mejorar sus situaciones se ven obligados a asociarse para poder reflotar sus respectivos negocios. En la ficción, Suar formará pareja con Laurita Fernández, que hace un tiempo confirmó que en la ficción está "enamorada" del personaje de "El Chueco".

Adrián Suar bajó a programa de El Trece y echó a una conductora

En un año sumamente difícil para todos los programas en la Argentina, incluso para aquellos que cuentan con grandes figuras en la pantalla, Suar decidió que "El Gran Premio de la Cocina" debe tener su final de temporada en las próximas y, en consecuencia, echará a Carina Zampini, conductora del ciclo que se emite de lunes a viernes a las 17 horas.