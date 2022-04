Famosa periodista de El Trece confesó un romance con Alex Caniggia: "Es un amigo con derecho"

Los participantes de El Hotel de los Famosos se mostraron tomando sol y protagonizaron un momento elevado de tono por su conversación.

El programa El Hotel de los Famosos por El Trece ya tiene dos semanas de vida y dio varios momentos bizarros en la TV argentina. Los protagonistas en este caso fueron la periodista Majo Martino y el mediático Alex Caniggia, quienes demostraron que tienen buena relación y tuvieron una conversación elevada de tono en la edición de este martes.

"Que placer estar tomando sol. Estoy más blanca...", comenzaba el encuentro entre ambos en el patio del hotel cuando Majo se dispuso a broncearse. "Blanquita, bronceate", respondió Alex, para la respuesta de Majo: "Sí, me voy a quemar un poco el culito y las piernitas".

Alex Caniggia y Majo Martino, cada vez más cerca.

Lo último dicho por la periodista fue el puntapié para elevar el tono de la conversación y el hijo del exfutbolista no le sacaba la mirada de encima. "No me hagas poner tímida porque quiero tomar sol", dijo. "Tomá, tomá sol tranquila", respondió Alex.

La tensa situación se sostenía y le recriminó: "Si me mirás así yo no puedo, me pone incómoda", y la conversación y las miradas iban subiendo la temperatura hasta que El Emperador optó por ir a tomar un café apaciguando las cosas: "Te dejo solita, con el sol", dijo, y se despidió. Lejos de un enfrentamiento, Majo habló frente a las cámaras y puso de manifiesto que se llevan bien: "Alex es un dulce de leche".

Aún así, dejó una frase que entredice que no va a ser ni el primero ni el último encuentro entre ellos: "Para mí hoy es un amigo con derecho a mimos", lanzó al respecto.

El duro testimonio de Alex Caniggia contra su padre

Por medio de una charla que tuvo con Maximiliano "Chanchi" Estévez el jueves pasado, reveló varios detalles de su círculo familiar.: "Estamos peleados a muerte", expresó.

Al mismo tiempo, afirmó que su hermana Charlotte sí sostiene el contacto porque "no le gusta pelear ni decir nada, ni se mete". Frente a lo que decía Alex, el "Chanchi" le expresó: "Tenes que hablar, la vida es muy corta para estar enojado amigo". "Sí, lo sé, pero tampoco me habla a mí, es rencor mutuo", respondió el influencer. Y rápidamente se pusieron a hablar de la relación con su madre, Mariana Nannis. "Con mi vieja a muerte, está re sacada", dijo entre risas.