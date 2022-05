Facundo Arana respondió a las fuertes acusaciones de Romina Gaetani: "Yo no importo"

Facundo Arana rompió el silencio tras la fuerte acusación de Romina Gaetani. Cuál fue la respuesta del actor.

Facundo Arana rompió el silencio tras la durísima acusación que hizo Romina Gaetani en su contra al tildarlo de violento y relatar un polémico episodio. "Yo no importo", respondió el actor a través de Luli Fernández, quien contó en Socios del espectáculo algo de lo que charló con el actor.

Romina Gaetani sorprendió hace unos días al revelar un episodio desconocido en el que Arana la trató de "puta y falopera". Ante tamaña acusación, el hombre de 50 años decidió romper el silencio a través de Fernández. La panelista de Socios del espectáculo contó en el ciclo de El Trece qué le dijo el artista y dejó en claro que no tomó a la ligera las palabras de la actriz.

"Quería hablar conmigo, no quería simplemente mandar un mensaje. Me dijo un montón de cosas que me pidió me las guarde, pero sí quería que dijera lo siguiente", anunció la modelo. "Me dijo que fue totalmente sorpresivo y que lo de Gaetani le generó más allá de una sorpresa un profundo dolor porque la quiere", explicó Luli Fernández este lunes en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En ese sentido, la modelo aseguró que el actor aclaró que no tenía "registro" de haberle dicho esa violenta frase de "puta y falopera". "Es un tema muy pero muy serio, no lo van a ver brindando ningún testimonio. Está siendo muy cauto con qué pasos va a seguir y las novedades nos las vamos a enterar por abogados o un comunicado", agregó la modelo sobre lo que charló con Facundo Arana.

Además, también remarcó una frase que le dijo el actor y le impactó: "Yo no importo, pero sí me importan mucho mis hijos y mi mujer. Ellos ya son grandes, ven todo y quiero preservarlos de esto". "Es muy importante en la época en que se visibiliza todo lo que pasa, y así debe ser, que las cosas se tomen con seriedad y sean claras", cerró Arana en su charla con Fernández. De esta forma, el actor resaltó que no le responderá a su colega por los medios de comunicación sino que judicializará la situación.

La denuncia de Romina Gaetani

"Hubo situaciones no gratas con él dentro de la novela, porque me encontré con situaciones con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena", contó Romina Gaetani en diálogo con LAM (América TV). En ese marco manifestó que Arana tuvo "actitudes violentas conmigo". Además, dijo que cuenta con testigos presentes en el lugar, quienes observaron los momentos de tensión entre ambos en medio de las grabaciones: "Hubo griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", añadió la actriz, que cuatro meses posterior al inicio de la tira tuvo que abandonarla por problemas de salud de su padre.

Las situaciones violentas que acusó Gaetani tuvieron que ver con cuestiones laborales y no personales. "Era algo ahí en el trabajo, decía 'che yo opino esto de tal escena' y quizás tenía un arranque abrupto", precisó. Por otra parte recordó una frase que dejó en shock a todos luego de que le hayan preguntado si Arana la insultaba: "Que alguien te diga 'si fueras hombre te cagaría a trompadas'...".