Facundo Arana le cortó el rostro a Marcelo de Bellis en un móvil

En medio de un móvil de Intrusos (América TV) Marcelo de Bellis quiso hacerse el bromista con los conductores y Arana lo frenó en seco, con un tajante gesto.

Arrancó la temporada teatral veraniega en Mar del Plata y muchos actores se encuentran presentando sus espectáculos, con la esperanza de que muchos se acequen a los teatros. Uno de ellos es Marcelo de Bellis, quien es parte del elenco de Vamos a contar mentiras, quien fue protagonista de una situación un tanto vergonzosa durante un móvil, cuando el actor Facundo Arana le cortó el rostro en vivo.

En diálogo con Intrusos (América TV) de Bellis intentó hacerse el bromista luego de los halagos que recibió de parte de Adrián Pallares, que destacó la juventud del actor, y se propuso a buscar a Facundo Arana, que se encontraba en el mismo parador de Mar del Plata. "Te agradezco el cumplido, pasa lo mismo con Facundo Arana que lo tengo a unos metros, parece de 35, es más le dije si estaba filmando Yago. Estoy muy tentado de irlo a buscar", remarcó el actor de Casados con hijos.

"No lo incomodes a Facundo, es medio...", advirtió Adrián Pallares, pero ya era demasiado tarde porque Marcelo de Bellis había tomado la iniciativa de efectuar el encuentro entre el actor y el magazine de espectáculos. Pero la reacción de Arana fue contundente y, una vez que lo enfocó la cámara, con un gesto tajante dejó en claro que no deseaba formar parte del programa y de la nota.

Picante, de Bellis sostuvo: "No quiere, no quiere Facundo, miralo, lo tenés ahí. Me hizo un gesto muy adusto, como diciendo no, me hizo cara de que no tengo para el tanto". Vamos a contar Mentiras -espectáculo que promocionó el comediante- también cuenta en su reparto con Darío Lopilato, Lauro Novoa, Gastón Suárez, Pablo Sórensen, Hernán Figueroa, María Irigaray y Mariela López Brown, en el Teatro Carreras.

Marcelo de Bellis reveló el origen de una frase icónica de Casados con hijos

"Si sos Dardo o María Elena pasá", gritaban tanto Peña (Moni) como Guillermo Francella (Pepe) cada vez que sus vecinos tocaban la puerta en los capítulos de Casados con Hijos. Con esa icónica frase, que se repitió miles de veces sin saber su origen, la conductora del ciclo televisivo de Telefe recibió a su invitado rememorando viejas épocas. Éste contó quién la inventó, y cómo nació esa famosa expresión.

"Fue ella porque la escenografía era muy grande y Guillermo dice: 'chicos, cada vez que tocan el timbre me hacen ir hasta la otra punta'. Y Florencia muy displicentemente dijo 'no se hagan problema. Yo voy a decir, si son Dardo o María Elena pasen' y ahí quedó la frase", contó de Bellis. A lo que su excompañera agregó: "Y no solamente eso, hay alfombras que se venden con la frase".