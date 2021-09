Fabiana Cantilo se calentó con Jey Mammon por Patricia Bullrich: "¡Cómo rompen las pelotas!"

La cantante se molestó en vivo ante una pregunta del conductor de Los Mammones.

La cantante Fabiana Cantillo se molestó con el conductor de América TV, Jey Mammón debido a que le hizo preguntas acerca de su prima y ex ministra de Seguridad en el macrismo, Patricia Bullrich. En vivo le cuestionó que siempre la consulten sobre la misma persona y dijo que se debe a cuestiones que tienen que ver con la política.

"¿Canta bien tu prima Patricia Bullrich?", preguntó Mammón. La respuesta de Cantillo fue inmediata: "Y dale con Patricia, cómo me rompen las bolas con Patricia. Tengo un montón de primos, por qué no me preguntan por los demás. Me rompe las bolas, porque esto es por coso de política".

Luego Cantilo con tono irónico lanzó: "No me preguntes más en la vida sobre...". En ese momento Jay Mammón completó la frase y respondió a la ironía: "Qué no te pregunte más sobre Patricia Bullrich, olvidate. ¿Es verdad que jugaban a los soldaditos cuando eran chicas?".

Luego Cantilo se molestó debido a que le preguntaron acerca del machirulismo de los músicos en los noventa y se disculpó ante Mammón por enojarse. "Igual te amo, como amigos", dijo la música.

El PRO y Bullrich defienden a Chile en el conflicto por la plataforma territorial con Argentina

A través de un comunicado firmado por la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRO, que lleva el nombre de Patricia Bullrich, y por el secretario de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; pedía que ambas naciones "se reúnan e inicien un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy existentes". Esto apareció a partir de que el gobierno chileno haya publicado, en el diario oficial de ese país, una decisión relativa a espacios marítimos en la cual pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0. La Cancillería marcó que ese número no condice con "el Tratado de Paz y Amistad celebrado por ambos países en 1984".

Al cruce de Bullrich salió el canciller Felipe Solá, quien se molestó luego de que hayan emitido un documento en el cual no fue taxativo respecto al avance chileno sobre los límites fijados. La Cancillería marcó que "dejan de lado los intereses de la Patria".

Asimismo, el Palacio San Martín recordó que "el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año".