Fabián Gianola se queda sin trabajo: las denuncias que debe enfrentar

Fabián Gianola se acaba de quedar sin trabajo. El mal momento que vive el actor, quien debe enfrentarse a diversas denuncias por abuso sexual.

Fabian Gianola transita horas sumamente complicadas y deberá darle explicaciones a la Justicia. El famoso actor fue denunciado por abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal. Y tras haber sido citado para declarar, se vio obligado a suspender la temporada que tenía pactada en Villa Carlos Paz.

El reconocido artista y conductor de El Trece y Telefe estaba listo para formar parte de la obra "Relaciones Peligrosas", que lo tiene a él mismo como director como protagonista del elenco junto a Claribel Medina. La misma pertenece al dramaturgo italiano Aldo Nicolaj y es una comedia que trata acerca de los vínculos peligrosos y oscuros que suele tener mucha gente "tóxica".

Lo cierto es que este mismo miércoles por la mañana, se conoció que Gianola fue citado a indagatoria por denuncias de abuso sexual. Al menos hay seis hechos por los que el actor deberá dar explicaciones frente a la Justicia durante la jornada de este viernes. Así lo dio a conocer el periodista especializado en crímenes, Mauro Szeta, en sus redes sociales.

El descargo de Fabián Gianola

De acuerdo a las declaraciones que reprodujo La Nación, allegados al actor aseguraron que se encuentra "muy tranquilo" de cara a la indagatoria que tendrá este viernes. Y señalaron que "hace un año y medio que esperamos poder hacerlo porque la indagatoria es un acto de defensa y hay mucha expectativa". En tanto, advirtieron: "Esto va a terminar muy pronto, es un disparate absoluto y hay pruebas de sobra a favor de Fabián. Tenemos la más absoluta tranquilidad”.

Fabián Gianola se enfrenta a varias denuncias por abuso sexual.

Qué dijo Viviana Aguirre sobre su experiencia con Fabián Gianola

"Pedimos una perimetral por cualquier situación, tengo miedo que tome una represalia. Estamos esperando que declare, yo tengo fe que se haga justicia. No puede haber un monstruo en el medio trabajando libre, contactándose con chicas, esta persona no tiene que estar más libre", expresó la locutora, en diálogo con Ulises Jaitt, sobre el avance de la cusa que inició por el acoso recibido por parte de Gianola en un ciclo radial de Radio Colonia.

Además, la comunicadora aludió a quienes vivieron situaciones similares y no se animan a contarlo: "Pedimos una perimetral por cualquier situación, tengo miedo que tome una represalia. Estamos esperando que declare, yo tengo fe que se haga justicia. No puede haber un monstruo en el medio trabajando libre, contactándose con chicas, esta persona no tiene que estar más libre". "No me lo quiero cruzar porque no lo puedo ni ver, me da asco. Como persona es un desastre. Tiene doble personalidad. Se muestra tranquilo, súper amable y es un sexópata. No se va a curar, los violadores y los que matan no se curan más. ¿Qué esperaba la justicia, que te viole y te mate para tomar cartas en el asunto?", cerró sobre su sentimientos hacia el actor.