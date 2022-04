Fabián Doman se separó de su novia: filtran qué fue lo que pasó

Fabián Doman, conductor de El Trece, se separó de su pareja. Filtran qué pasó entre ambos.

Fabiàn Doman volvió a la televisiòn argentina en este 2022 al mando de Momento D por El Trece, aunque las novedades con el conductor no solamente tienen que ver con su labor profesional. Después de su frustrada presentación por la oposición como candidato a Presidente de Independiente, ahora el periodista trascendió en los medios y en los portales por otros motivos.

De hecho, el comunicador de 57 años fue noticia en esta última semana porque se acaba de separar de Viviana Salama. ¿Qué fue lo que pasó entre ellos entonces? Ya hay detalles que se pudieron averiguar al respecto.

Fabián Doman se separó de Viviana Salama: qué pasó

La crisis de pareja por el desgaste de la convivencia tuvo como consecuencia un impasse en la relación, aunque ambos terminaron "en buenos términos", de acuerdo con la información de "Pampito", panelista del programa Mañanísima con Carmen Barbieri por Ciudad Magazine.

Tras diez meses de vínculo, el conductor de El Trece y la mujer de 51 años debieron ponerle puntos suspensivos al noviazgo. Sin embargo, no hubo una pelea fuerte de por medio. De hecho, el viernes pasado, la abogada lo acompañó al festejo por los 50 programas de Momento D, que se realizó en el restaurante Nómade de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo se conocieron Fabián Doman y Viviana Salama

El presentador vio por primera vez a su expareja apenas se había separado de María Laura de Lillo, con quien estuvo tres años y se casó en 2019. En plena búsqueda de un nuevo lugar para vivir fue que conoció a Salama, que trabaja en la inmobiliaria a través de la cual Fabián consiguió su actual casa. Ella fue quien negoció dicho traspaso y terminaron juntos.

Una vez instalado en su actual departamento en Palermo chico, Capital Federal, Doman continuó hablándose con Salama hasta que empezaron a convivir allí. Viviana tiene tres hijos y está separada, además de que trabaja en el real state y tiene varias inversiones. Más allá de "su belleza" y de que "es una gran mujer", Fabián siempre sostuvo que lo que más le atrajo de ella fue "su compañerismo", ya que estuvo pendiente de él en todo momento hasta que se instaló en su flamante hogar.

En una entrevista con el portal Teleshow, el conductor había expresado acerca de su expareja: “Me gustaron belleza y personalidad. Pedí su teléfono y ella se negó a que me lo pasaran. Pero, a escondidas, sus compañeras me lo dieron. Entonces le escribí y no rechazó mi invitación a un café”.

“Para ella era complicado estar conmigo en un bar por el temor a las fotos. Hay que estar al lado nuestro... A ella, pobre, le tocó el final de Intratables, Edenor, Independiente, El Trece... Un día me preguntó: ´¿Esto siempre es así?´”, se había sincerado el presentador.

En ese entonces, Doman había resaltado: “Somos muy compañeros, que es una cualidad vital que priorizo en una pareja. En una edad que, además del amor, procurás la paz y la compañía. El diálogo... A veces nos reímos porque nos escribimos demasiado. Somos de buscarnos la opinión o el consejo de los temas y las decisiones diarias".

"Ella me incitó a que volviera a El Trece. ´Vos amás ese canal, hacelo´, me decía. Hay mucho de empatía, de entendimiento entre nosotros", había resaltado el comunicador. Y había cerrado sobre Salama: "Es viuda... Y paro ahí por respeto a ella y a su familia. Tiene tres hijos maravillosos, extraordinarios, que me han abierto sus corazones como pocas veces en mi historia”.